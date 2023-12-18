Московский Планетарий и интернет-энциклопедия РУВИКИ объявили о сотрудничестве

В рамках партнерства РУВИКИ оформила пространство Театра увлекательной науки в Московском Планетарии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Теперь лекции о научных явлениях для детей пяти-восьми лет будут проходить при поддержке новой интернет-энциклопедии. Помимо этого, специалисты Московского Планетария примут участие в создании качественного выверенного и достоверного массива знаний о космосе на страницах РУВИКИ. Все отрецензированные материалы получат специальную плашку. Полный список выверенных текстов можно будет найти на портале Московского Планетария в РУВИКИ.

«Мы очень рады старту сотрудничества с Московским Планетарием. Материалы о космосе, астрономии, планетах и явлениях обширны и очень востребованы среди читателей. Мы благодарны Московскому Планетарию за возможность сотрудничества с признанными экспертами. Уверен, что это будет способствовать популяризации знаний в нашей стране», –сказал гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.

«Московский планетарий уже практически 95 лет занимается популяризацией естественно-научных знаний, работа в этой области не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны и периода закрытия на реконструкцию. С момента открытия Планетарий является самым высокотехнологичным центром популяризации, а в настоящее время, ввиду глобальной цифровизации информации, нам крайне важно популяризировать научные знания при помощи данного ресурса», – сказал гендиректор планетария Виталий Тимофеев.

Он отметил, что «глобальные миссии» обеих структур практически идентичны. Статьи на РУВИКИ проходят рецензирование экспертами, соответственно достоверность информации подтверждена.

«Это крайне важно в то время, когда в широком доступе множество публикаций с неподтвержденной информацией», – добавил Тимофеев.

В рамках сотрудничества РУВИКИ также поддержала благотворительное мероприятие программы Московского Планетария для детей, которым нужна особенная забота.

РУВИКИ – новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки: удобство, открытость, нейтральность, достоверность информации. Проект призван стать частью повседневности каждого человека для составления базового качественного представления о любом предмете без опасения столкнуться с ошибкой. В планах платформы регулярные обновления, которые будут включать инновационные технологические решения, в том числе взаимодействие с искусственным интеллектом.