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В Южной Корее осудили пуск твердотопливной МБР КНДР
Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи осудил пуск КНДР твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), говорится в заявлении совета, опубликованном президентской администрацией.
Минобороны Японии сообщало, что в 8.24 по местному времени (2.24 по Москве) КНДР провела пуск МБР, который продолжался 73 минуты и завершился за пределами исключительной экономической зоны Японии в районе Хоккайдо, передает РИА «Новости». Там добавили, что высота полета составила более 6 тыс. метров, дальность около 1 тыс. километров.
В сообщении СНБ Южной Кореи отмечается, что члены постоянного комитета осудили Северную Корею за то, что она запустила 21 ноября военный разведывательный спутник, а затем использовав твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.
Ранее Северная Корея провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории в сторону Японского моря, Япония заявила протест из-за пуска ракеты.