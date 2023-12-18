Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
В Чили отказались принять проект нового текста Конституции
ЦИК: Противники нового текста Конституции лидируют на референдуме в Чили
В Чили после подсчета 7,97% голосов на референдуме по поводу новой Конституции лидируют противники обновленной версии главного документа, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Чили.
Правительство Чили внесло изменения в старый текст Конституции созданный еще в период Аугусто Пиночета (1973-1990). Но 45,70% избирателей проголосовали за, в то время как 54,3% выразили протест против новой версии Конституции, передает ТАСС.
Это уже второй референдум о конституции страны за президентский срок Габриэля Борича.
Напомним, Пиночет совершил военный переворот в Чили в 1973 году. Власть перешла гражданскому правительству только в 1990 году. За это время в стране по политическим мотивам убили около 3,2 тыс. человек, еще около 1,2 тыс. пропали без вести. Примерно к 28 тыс. человек применялись пытки. Против Пиночета было открыто уголовное дело, но он умер в 2006 году до завершения процесса.