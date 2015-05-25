История вынесла Пиночету и «Гайдарочубайсу» похожие приговоры

После 2001 года дата 11 сентября стала ассоциироваться с терактом в США, в результате которого погибли чуть менее 3 тысяч человек. Но 45 лет назад в этот же день произошло событие, по итогам которого только по официальным данным погибло более 3 тысяч человек, а по неофициальным – порядка 30 тысяч. Еще недавно российские либералы на это событие буквально молились.

Ровно 45 лет назад в Чили произошел военный переворот, после которого к власти пришёл кумир некоторых российских либералов – генерал Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте.

Вот что рассказывал Вячеслав Игрунов – советский диссидент и один из создателей партии «Яблоко» - в интервью «Ленте.Ру» три года назад: «В начале 1987-го я прочел тексты двух молодых экономистов Львина и Васильева в журнале «Век ХХ и мир», где они писали, что нужна твердая рука в управлении государством и либеральные реформы в экономике... Но когда я познакомился с их взглядами ближе, я отшатнулся от них. Авторитарные реформы нужны для минимизации насилия. Минимизации рисков. Они же готовы были прибегать к насилию, видя в Пиночете пророка антикоммунизма. «Подумаешь, три тысячи расстрелял! Зато получил бурно развивающуюся экономику. Почему не заплатить столь ничтожную цену за процветание?».

По словам Игрунова, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс «тоже были сторонниками этой версии реформ». «Большая группа молодых реформаторов в 1989 году поехала в Чили перенимать опыт Пиночета, там были Найшуль, Чубайс, Львин, Васильев, Болдырев и многие другие. Вернулись все в полном восторге, за исключением Болдырева (Юрий Болдырев еще один из создателей «Яблока» - ВЗГЛЯД)... Их ответ на мою реплику ошеломил: «А что, у нас пулеметов нет?» Люди из гайдаровской команды вообще говорили о разрушении государства: «Чем больше мы разрушим, тем тяжелее будет восстанавливать прежнее»», - свидетельствует диссидент.

В данном случае Игрунов путает даты: поездка большой группы отечественных либеральных экономистов в Чили состоялась в 1991 году, уже после отстранения Пиночета от власти. Упомянутый выше экономист Борис Львин неоднократно вспоминал об этом путешествии:

«К тому моменту Пиночет уже прекрасно понимал, что именно экономические реформы становятся самым привлекательным аспектом эпохи военного правительства, поэтому в разговоре с нами он изображал себя прежде всего сторонником именно экономической либерализации и даже рассказывал, как он противостоял другим членам хунты в борьбе за такую либерализацию. Мы, конечно, принимали это все за чистую монету».

В 1991 году «молодой экономист» Борис Львин в газете «Час Пик» писал о Пиночете иначе: «Я, вызывая на себя огонь критики, готов сказать о величии Пиночета. Да, он оказался великим человеком. Величие его проявилось в 1981-1982 годах, когда, после пяти лет подъема, экономика рухнула в кризис. Причин было много - и долговой кризис всей Латинской Америки, и ошибки в ходе реформы. И генерал не сказал своим экономистам - пускай теперь попробуют другие, ваш номер не прошел. Нет, он отбивался от таких предложений как мог, он жертвовал одним "чикагцем" за другим, но курс сохранил прежний. Потому что верил в него сам, а не по подсказке советников».

То есть «ценность» Пиночета в глазах отечественных либеральных экономистов заключается в том, что он взял на себя все политические издержки, и, будучи диктатором, позволял «чикагским мальчикам» (то есть министрам своего экономического блока, получившим образование в США) проводить явным образом ухудшавшие жизнь людей реформы без оглядки на рейтинг власти. Однако есть и другое объяснение природы всей этой смертной любви.

Сальвадор Альенде (фото: Global Look Press)

Как подчеркивал в 2006 году тогда еще профессор ВШЭ, а теперь – Чикагского университета Константин Сонин, Пиночета «ценят не те и не за то»: «Либертарианцы - поклонники экономической свободы - ценят его за либеральные экономические реформы, но, собственно, темпы роста в 17 лет его правления были не особенно впечатляющими. И в 60-е, до него, и в 90-е, после него, они были выше. За то, что Пиночет действительно сделал, ценой тысяч жизней, включая жизнь президента Сальвадора Альенде, - сдержал коммунистическое наступление в Латинской Америке, его у нас особенно не ценят».

Скорее всего, этим нежные чувства отечественных либеральных экономистов к чилийскому диктатору и впрямь объясняются всецело – Пиночет убивал коммунистов, к которым либеральные экономисты в конце 1980-х – начале 1990-х питали совершенно звериную ненависть. Эта ненависть с годами прошла не у всех, а у некоторых в полном соответствии с руководящей линией «вашингтонского обкома партии» она трансформировалась в ненависть к современной России, которая напоминает им СССР.

Возможно, отечественные либеральные экономисты до сих пор воспевали бы величие Пиночета, если бы не эта имманентно присущая им черта, которую в СССР, возможно, эмоционально, но по сути верно называли «низкопоклонство перед Западом».

В 1991 году Пиночета осуждали только в СССР, для США он был разновидностью «нашего сукиного сына», ведь именно американское посольство активно поддержало военный переворот, а первые выстрелы восставших солдат в сторону сторонников законно избранной власти были сделаны в ходе совместных чилийско-американских учений.

Но к 2006 году за спиной у Пиночета был долгий и унизительный суд в Лондоне по иску Испании, а также множество судов в Чили по обвинению в массовых политических убийствах. Западные интеллектуалы, включая либеральных экономистов, оказались не готовы простить генералу «победу над коммунизмом» ценой в несколько тысяч жизней, включая жизни не только чилийцев, но и граждан Франции и Испании.

Соратники Пиночета по столь восхитившей отечественных либеральных экономистов «антисоциалистической революции» теперь сидят за решеткой, и их шансы выйти на свободу даже с учетом возраста и состояния здоровья невелики.

Например, сын казака–коллаборациониста Семена Краснова, бывший сотрудник Управления национальной разведки Чили Мигель Краснов находится в заключении с 2001 года. Его регулярно приговаривают ко все новым и новым тюремным срокам за похищения и убийства людей. Например, в 2015 году суд Франции приговорил его к 30 годам за причастность к похищению, пыткам и убийству гражданина Пятой республики Альфонса Шанфро. Суд Чили подтвердил это решение.

Глава Управления национальной разведки Мануэль Контрерас в тюрьме с 1993 года, он приговорен в общей сложности почти к 300 годам лишения свободы.

А вот «чикагские мальчики», на которых в начале 1990-х равнялись молодые либеральные экономисты РФ, никакого наказания не понесли – они продолжают заниматься бизнесом, читать лекции или спокойно доживают на пенсии.

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Народ Чили вынес приговор диктатору Пиночету и организованному им военному перевороту, а российский народ с начала 1990-х годов резко негативно относится к «Гайдарочубайсу» - и продолжает относиться так до сих пор, о чем свидетельствуют все соцопросы.

Несмотря на разницу в ментальности российского и чилийского народов, причины неприятия ими диктатора и либеральных экономистов одинаковы: уверенность последних в том, что цель оправдывает средства, а также готовность жертвовать чужими жизнями, чужой свободой и чужим материальным благополучием во имя абстрактного «экономического роста».