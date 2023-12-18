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В Финляндии решили создать ассоциацию для открытия границы с Россией
Yle: Россияне в Финляндии решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы
Граждане России и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Российской Федерацией, сообщил общественный вещатель Yle.
В публикации говорится, что заседание ассоциации проходило в Центральной библиотеке Хельсинки «Ооди», там же были также граждане Финляндии. Организаторы заявили, что ассоциация планирует заниматься решением проблем, которые возникают в условиях закрытия границы, передает «Газета. Ru».
Отмечается, что проблема из-за закрытия границы коснется также многих финнов, например, когда пожилые родственники живут по другую сторону границы.
Ранее финские власти приняли решение снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией в пятницу,
В ноябре Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией. Позже финское правительство приняло решение открыть два КПП на российско-финской границе, которое вступило в силу 14 декабря.