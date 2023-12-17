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Путин посетил экспозицию «Регионы России» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин посетил экспозицию «Регионы России» на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, ДНР, Дагестана, Курской области, Калмыкии и Севастополя.
В пресс-службе уточнили, что российского лидера сопровождали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин.
Экспозиция «Регионы России» знакомит посетителей с достижениями всех 89 субъектов Федерации в различных сферах – промышленности и сельском хозяйстве, образовании и науке, культуре, туризме и спорте. На стендах также представлена информация об истории, достопримечательностях и уникальных природных богатствах регионов, добавили в Кремле.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.