Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.