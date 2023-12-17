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В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом
МЧС: Семь человек пострадали при аварии со школьным автобусом в Удмуртии
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении легового автомобиля и школьного автобуса в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Как сообщили в ведомстве, на трассе М-7 «Волга» между деревнями Чутырь и Малые Мазьги произошло ДТП с участием микроавтобуса «Газель NEXT» и легкового автомобиля «Лада Веста», передает РИА «Новости».
Там добавили, что в микроавтобусе находились 17 человек (из них восемь детей), ехавших на соревнования. В ДТП пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение поселка Игра.
Ранее водитель школьного автобуса съехал в кювет в Подмосковье.