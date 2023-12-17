Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
При крушении лодки у берегов Ливии утонули более 60 мигрантов
В результате кораблекрушения у берегов Ливии погиб 61 мигрант, в том числе женщины и дети, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (МОМ).
В сообщении МОМ говорится, что лодка, в которой находились 86 человек, вышла из ливийского порта Зувара, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран, передает ТАСС.
Выжившие в крушении 25 человек были направлены в центр содержания недалеко от Триполи.
Ранее в сентябре на итальянском острове Лампедуза объявляли режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Там начались столкновения прибывших из Африки с местной полицией.
Напомним, в апреле Совет министров Италии также сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.