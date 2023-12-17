При крушении лодки у берегов Ливии утонули более 60 мигрантов

Tекст: Вера Басилая

В сообщении МОМ говорится, что лодка, в которой находились 86 человек, вышла из ливийского порта Зувара, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран, передает ТАСС.

Выжившие в крушении 25 человек были направлены в центр содержания недалеко от Триполи.

Ранее в сентябре на итальянском острове Лампедуза объявляли режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Там начались столкновения прибывших из Африки с местной полицией.

Напомним, в апреле Совет министров Италии также сообщил, что из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации.