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Выборы-2024: Голосовать нужно для того, чтобы не вернуться к упадку 90-х годов
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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич: На выборах граждане могут доказать, что Россия сама выбирает собственный путь
В 90-е годы России приходилось непросто – люди не могли рассчитывать на выполнение государством социальных обязательств. Сейчас же, даже в условиях беспрецедентных санкций, страна развивается. И на выборах граждане смогут показать всему миру, что Россия – суверенная и сильная держава, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Лично для меня нет двух мнений – я всегда хожу на выборы. И принимаю решение так, как мне велят сердце и разум. Ведь мы отдаем голос за будущее страны, а сильная Россия, кроме нас, россиян, никому в мире не нужна», – сказал Игорь Кастюкевич, сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
«А вот Россию конца 90-х годов вспоминать не хочется. Особенно тем, кто в это время решался на создание семьи и рождение детей. Стабильность? Да какая! День прошел и ладно. Зарплаты не выплачивали по несколько месяцев, в магазинах шаром покати. Кругом была атмосфера долгов, отчаяния и депрессии», – указывает собеседник.
«Сейчас, даже в условиях беспрецедентных санкций, которые Европа и Америка уже замучались придумывать, Россия живет и развивается. А наш народ сплотился вокруг целей и задач СВО. Вчерашние мальчишки стали Героями России и защищают Отечество, свой народ. Законы и экономика, государство и бизнес, власти и общественные организации, волонтеры всех возрастов и профессий трудятся на благо страны», – перечисляет сенатор.
«Наш большой организм под названием Россия возрождается. Самое время показать, что мы один за всех и все за одного, сплотиться, выбрать лидера. Необходимо доказать всему миру, что Россия всегда была, есть и будет суверенной державой, которая сама выбирает свой путь», – заключил Кастюкевич.