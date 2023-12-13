Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.0 комментариев
СБУ: Инфраструктура «Киевстара» критически повреждена при кибератаке
СБУ: Инфраструктура оператора «Киевстар» критически повреждена при хакерской атаке
Цифровая инфраструктура украинского мобильного оператора «Киевстар» получила критические повреждения при хакерской атаке, заявили в Службе безопасности Украины.
Восстановление всех услуг оператора в соответствии с необходимыми протоколами безопасности потребует времени, 13 декабря планируется восстановить домашний интернет для домохозяйств, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Там пояснили, что специалисты СБУ участвуют в восстановлении работы сети оператора.
Во вторник абоненты на Украине сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. В работе системы оповещения о воздушной тревоге возникли проблемы из-за сбоев «Киевстара».
На Украине возникли проблемы в работе системы оповещения о воздушной тревоге из-за сбоя в работе мобильных операторов.