СБУ: Инфраструктура «Киевстара» критически повреждена при кибератаке

СБУ: Инфраструктура оператора «Киевстар» критически повреждена при хакерской атаке

Tекст: Алексей Дегтярев

Восстановление всех услуг оператора в соответствии с необходимыми протоколами безопасности потребует времени, 13 декабря планируется восстановить домашний интернет для домохозяйств, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Там пояснили, что специалисты СБУ участвуют в восстановлении работы сети оператора.

Во вторник абоненты на Украине сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. В работе системы оповещения о воздушной тревоге возникли проблемы из-за сбоев «Киевстара».

На Украине возникли проблемы в работе системы оповещения о воздушной тревоге из-за сбоя в работе мобильных операторов.