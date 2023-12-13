Нарышкин: Украинский неонацизм несет угрозу украинцам и всему миру

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что созданный Западом украинский неонацизм несет угрозу всему миру и украинцам

Tекст: Денис Тельманов

«Очаг украинского неонацизма... представляет настоящую угрозу для России и Белоруссии, для Европы и всего мира, а в первую очередь – для будущего народа Украины», – сказал Нарышкин в Минске на открытии в Доме Москвы выставки «Обыкновенный нацизм» о преступлениях украинских неонацистов и трагедии мирного населения Донбасса, передает ТАСС.

Нарышкин добавил, что созданию неонацизма на Украине «во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов».

По словам главы СВР, открывшаяся в белорусской столице выставка – «напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами».

«Это напоминание о том, что преступления киевских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду», – подчеркнул Нарышкин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.