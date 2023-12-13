  • Новость часаВылеты F-16 из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
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    Украина стала токсичным проектом для Байдена
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Зеленский пожаловался на неудачное для ВСУ время года
    Шведский наемник ВСУ погиб на Украине
    Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»
    Эксперт: Аэропорт Краснодара к весне без суеты войдет в туристический сезон
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 19:30

    Выборы-2024: Избиратель как спортсмен – он не может пропустить соревнования

    до выборов
    92 дня
    6 часов
    5 минут

    Пауэрлифтер Михаил Паллер: Силачи России поддержат президента

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Как спортсмен, я понимаю: любая команда чутко реагирует на недоработку хотя бы одного ее участника. В эстафете или командных видах спорта подобный подход может дорого обойтись. Поэтому не стоит быть слабым звеном и игнорировать выборы, сказал газете ВЗГЛЯД мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

    «Я и участники нашего движения пойдут на выборы хотя бы потому, что само движение было основано и начало свою деятельность во исполнение поручения президента, то есть при личной поддержке главы государства. Естественно, силачи России поддержат президента», – пояснил Михаил Паллер, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

    «Если же говорить в целом, то в текущей ситуации участие в выборах – это вариант всенародного референдума. И если кто-то решит проигнорировать голосование – тогда его результат будет менее убедительным. Таким образом, участие в выборах – это послание власти со стороны каждого гражданина», – указал он.

    «Конечно, голосовать или не голосовать – это личный выбор каждого человека. Но как спортсмен, я понимаю: любая команда чутко реагирует на недоработку хотя бы одного ее участника. В эстафете или командных видах спорта подобный подход может дорого обойтись. Поэтому не стоит быть слабым звеном и игнорировать соревнования», – призвал собеседник.

    «Кроме того, невысокая явка будет отличной новостью для тех, кто мечтает о поражении России. Их обрадует наша пассивность и равнодушие к политическому устройству Родины. И зачем нам делать такие подарки противнику?» – риторически добавил Паллер.

    13 декабря 2023, 13:09
    Акунин придумал программу по «развалу» российской армии

    Писатель Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу о программе по «развалу» российской армии

    Акунин придумал программу по «развалу» российской армии
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что «опасность, исходящую из Москвы», можно разрушить только изнутри.

    Литератор говорил с неким «Ткаченко», которым представились пранкеры. Акунин выразил готовность помочь Украине по мере своих возможностей, говорится в Telegram-канале пранкеров.

    Вован и Лексус подчеркнули, что Акунин к тезису «хороший русский – мертвый русский» относится с пониманием и без какого-то осуждения. Также он «понимает» атаки российских городов дронами ВСУ.

    «Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает нам всем, угрожает всему миру. Я остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы», – заявил писатель. По его мнению, разрушить эту «опасность» можно только изнутри: «Победа в этой войне будет достигнута не на полях сражения, а в мозгах. В первую очередь – в мозгах россиян».

    Также Акунин заявил, что военная пропаганда Киева плохо работает с российской армией. Он рассказал об идее, которую пытается продвинуть среди членов парламента ЕС – сделать программу помощи релокации бежавшим из российской армии.

    При этом Акунин удивлен, что в России его все еще не «забанили».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев призвал не экранизировать проклинающего Россию из-за рубежа Акунина.

    Коментарии (72)
    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 12:54
    Зеленский назвал условие территориальных уступок России

    WP: Украина без помощи США уступит территории России

    Зеленский назвал условие территориальных уступок России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).

    По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.

    При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.

    Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.

    Коментарии (18)
    13 декабря 2023, 08:50
    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    Danmarks Radio: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение, заявил на Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

    В материале уточняется, что такому соглашению не уделялось особого внимания, однако его продлили на том этапе, когда «Запад рвет отношения с Москвой», передает РИА «Новости».

    Сплидсбоэль заметил, что продление этого договора представляет собой некий «вызов» для Дании, а также ставит Копенгаген в несколько «глупое положение». В частности, Фарерские острова, являющиеся автономией в составе королевства и «краеугольным камнем содружества», продолжают отношения с Россией.

    По его словам, несколькими годами ранее этими соглашениями никто даже не интересовался, однако в данный момент на Украине идут боевые действия, а против Москвы действует громадный пакет всеобъемлющих санкций, в этой связи тема соглашений резко стала актуальной.

    Кроме того, Сплидсбоэль заметил, что подобное соглашение уже перешло в разряд политики безопасности, а его продление будет означать, что Москва может «шпионить» за западными представителями, используя Фарерские острова, в этой связи Дания оказывается заинтересованной в том, чтобы прикрыть такую лазейку.

    Коментарии (21)
    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (19)
    12 декабря 2023, 21:14
    Зеленский разозлил президента Кабо-Верде

    RFI: Президент Кабо-Верде разозлился из-за встречи премьера страны с Зеленским

    Зеленский разозлил президента Кабо-Верде
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Украины Владимира Зеленского на Кабо-Верде стал причиной внутриполитического конфликта, сообщила радиостанция RFI.

    Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишем Коррейа-и-Силвой 10 декабря в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала по пути на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея.

    По данным RFI, встреча не понравилась президенту Кабо-Верде Жозе Марии Невишу – он счел разговор, состоявшийся без его ведома, признаком «борьбы за лидерство», передает «Газета.Ru».

    Президент заявил, что был «глубоко удивлен» этой встречей и пообещал «принять соответствующие меры».

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Зеленским.

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    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

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    12 декабря 2023, 21:05
    Историк кулинарии объяснил разницу между холодцом и студнем на новогоднем столе

    Историк кулинарии Сырников рассказал, как правильно приготовить студень к новогоднему столу

    Историк кулинарии объяснил разницу между холодцом и студнем на новогоднем столе
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сегодня для варки студня многие используют свинину, что допустимо, но не соответствует русским традициям, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников. Он объяснил, чем холодец отличается от студня, какие части говядины и свинины лучше подходят для этого блюда и как их правильно подготовить к варке.

    «Вообще холодец, тот, что с мясом, никакого отношения к русской кухне не имеет. Это блюдо начало называться холодцом лишь в XX веке. Если взять самую известную русскую поваренную книгу Елены Молоховец, первое издание 1861 года, то можно действительно увидеть несколько рецептов холодца. Но ни один из них не с мясом. А под холодцом подразумевалось совсем другое: это десертное блюдо, заливное, сладкое, чаще всего с какими-то фруктами. Например, есть холодец из яблок, из слив. То, что принято готовить на Новый год в России, называется студнем», – говорит Сырников.

    Он рассказывает, что студень – это традиционное русское блюдо, упоминание которого есть в «Домострое», который был написан еще в конце XVI века. Также есть рецепты этого блюда в других старинных поваренных книгах. Готовили его чаще всего из говяжьей туши: использовались ноги, хвосты, голова, рубец, голяшки и прочие части. Кроме того, могли быть использованы и некоторые части теленка. Сегодня же для варки студня многие используют свинину, что тоже допустимо, но не соответствует русским традициям.

    Приобретать ингредиенты для студня собеседник рекомендует либо на рынке, либо в проверенном мясном магазине, либо у фермеров. Причем абсолютно не важно, будут ли они замороженные или свежие. Чтобы бульон получился наваристым и мог самостоятельно застыть, стоит выбирать богатые коллагеном части. Это хвосты, ноги, путовый сустав говяжий или голяшка, уши и рулька. Мясо и части говядины и свиньи должны хорошо пахнуть, иметь равномерный здоровый цвет, близкий к белому, без выраженной черноты и каких-либо пятен. Также части не должны быть сильно высушенными и скрюченными, иначе из них никакого студня не получится.

    «Ингредиенты нужно тщательно промыть под водой, а лучше даже их замочить в воде на ночь. А после замачивания необходимо хорошенечко все вымыть, с щеточкой железной, чтобы никакой черноты, грязи и ничего прочего не осталось. Эта процедура очистки также поможет уменьшить специфический запах. И если где-то после мойки остались волоски, то их можно либо опалить огнем и еще раз промыть, либо соскоблить ножом», – делится эксперт.

    Все промытые части нужно сложить в кастрюлю и залить чистой водой, варить от четырех часов, продолжает специалист. Для более богатого вкуса бульона можно также добавить овощи. Хорошо подойдут репчатый лук, морковь, корни петрушки и корень сельдерея. При этом закладывать в кастрюлю их следует не сразу, а когда суставы, мясо и другие части уже хорошо разварились.

    А для того, чтобы в студне вообще не осталось никакого неприятного запаха, необходимо внимательно следить за бульоном, предупреждает историк кулинарии. На протяжении всей варки кипение должно быть легким, еле заметным. Также необходимо постоянно снимать пену и жир, которые собираются сверху. Если этого не делать, то произойдет так называемое замыливание бульона – он будет непрозрачным и с возможным неприятным запахом.

    «Проварив все долгое время, из бульона убираются все овощи, говяжьи или свиные части, мясо рубится на кусочки. Можно также добавить какие-то хрящики порубленные, многие любят. Далее все это распределяется по емкостям, заливается бульоном и убирается в прохладное место до застывания», – заключил Сырников.

    Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше взять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

    В свою очередь шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

    А поскольку на Новый год приходится Рождественский пост, шеф-повар, владелица сети веганских заведений в Кирове Полина Кузьмина поделилась с газетой ВЗГЛЯД, что практически каждое традиционное новогоднее блюдо можно сделать альтернативным, например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу, а вместо яиц везде использовать авокадо.

    Блюда, которые точно не стоит ставить на новогодний стол, назвал в беседе с газетой ВЗГЛЯД шеф-повар Григорий Малышев. Он порекомендовал россиянам готовить лишь то, что самим нравится, желательно по семейным рецептам. Экспериментировать стоит только с чем-то одним, чтобы было, что обсудить с гостями за ужином.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2023, 03:46
    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО

    Президент США Джо Байден пообещал, что Украина со временем вступит в НАТО

    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, кроме самого времени вступления Киева в альянс.

    Байден считает, что будущее Украины в НАТО, в этом нет вопроса, но для вступления в альянс Киев должен выполнить условия и заручиться поддержкой всех стран альянса, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Коментарии (22)
    13 декабря 2023, 14:37
    Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала

    Ротенберг: Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала

    Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что команда Китая не сыграет на Кубке Первого канала из-за запрета от министерства спорта страны.

    По его словам, сборная Китая в своем решении не ехать на турнир ссылается на запрет от министра спорта Китая, передает РИА «Новости».

    Ранее в МОК сообщили, что российская хоккейная сборная имеет теоретические шансы принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

    Коментарии (25)
    13 декабря 2023, 15:19
    Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области

    Гладков: Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области

    Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе хутора Высокий в Краснояружском районе Белгородской области подорвался автомобиль с мирными жителями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, автомобиль подорвался в результате наезда на мину, пострадали три человека, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    «Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго – закрытая черепно-мозговая травма», – написал глава Белгородской области. Бригадами медицины катастроф они доставляются в городскую больницу Белгорода, третий находится в Краснояружской центральной районной больнице с сотрясением мозга.

    В сентябре тракторист подорвался на установленной ВСУ мине в Херсонской области.

    Коментарии (29)
    13 декабря 2023, 14:14
    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем

    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем собак из динамиков

    Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте завершилось лаем
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

    Сообщается, что фон дер Ляйен в своей речи говорила о мощи Европы, но сразу после ее слов из динамиков стал раздаваться громкий собачий лай. Вначале в зале повисла тишина, а затем депутаты рассмеялись, передает ТАСС.

    Ранее канцлера Германии Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге, смех вызвали слова о поддержке населения, а также слова о помощи Украине.

    Коментарии (15)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 11:12
    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему дальнейшей поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский укрепил решимость сенаторов США прекратить финансовую поддержку Киева неумением вовремя промолчать, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский «совершил огромную оплошность», когда заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, становится «марионеткой Путина», передает ТАСС.

    Филиппо добавил, что подобными высказываниями украинский президент «укрепил решимость тех сенаторов, которые хотят прекратить любую помощь Украине». «Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» – резюмировал он.

    Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

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