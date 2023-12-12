  • Новость часаСемьи потушивших Вечный огонь в Петербурге мигрантов решили выдворить из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Российские силы существенно продвинулись у запорожской Новопокровки
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
    Финляндия решила открыть границу с Россией
    МВФ назвал срок окончания конфликта на Украине при негативном сценарии
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 13:43

    В Кремле озвучили, кто станет модератором прямой линии с Путиным

    Песков: Модераторами прямой линии с Путиным станут журналисты Зарубин и Березовская

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская будут помогать вести объединенную с большой пресс-конференцией прямую линию российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, модерировать часть прямой линии будут ведущие от Первого канала Екатерина Березовская и от телеканала «Россия-1» и от ВГТРК Павел Зарубин, передает ТАСС.

    В то время как часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести сам пресс-секретарь Путина, до тех пор, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы.

    Как указал представитель Кремля, на прямую линию и большую пресс-конференцию Путина приглашены российские и зарубежные СМИ.

    11 декабря 2023, 15:50
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками

    Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»

    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.

    «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (12)
    11 декабря 2023, 15:43
    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    Коментарии (12)
    11 декабря 2023, 15:21
    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ

    Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

    Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (9)
    11 декабря 2023, 16:52
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.

    «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».

    Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 14:54
    Путин прилетел в Архангельскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Ожидается, что Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Также ожидается, что Путин посетит Архангельск, передает ТАСС.

    Визит Путина в Архангельскую область также подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

    Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 21:07
    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни

    Социолог Потуремский: Развитие потенциала Арктики является приоритетом для Путина

    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Арктическая зона для России – это не только судоходство, стратегически важные объекты и добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов с растущим уровнем жизни. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

    «Во-первых, давайте зафиксируем, что Арктика – это безусловная зона интересов России. Огромная территория Арктической зоны делает нашу страну ключевым игроком в регионе. У нас есть история освоения Арктики, есть традиции, связанные с ней, есть технологии для возведения там самой сложной и необходимой инфраструктуры», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Для нас Арктическая зона – это не только судоходство, не только стратегически важные объекты или добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов. И мы используем далеко не весь потенциал Арктики. Это регион с колоссальными возможностями в развитии экономики, укрепления обороны и расширения логистики. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента», – детализировал он.

    «Все перспективы России в Арктике безусловно связаны с улучшением качества жизни людей. Наши ресурсы, технологии, накопленный опыт должны работать на решение этих задач и на достижение результата. Нужно активнее внедрять апробированное на Дальнем Востоке формирование новой экономики», – подчеркнул аналитик.

    «Я имею в виду мастер-планы развития опорных населенных пунктов, создание в моногородах ранее не свойственных им сфер: расширение сектора сервисной экономики, укрепление малого и среднего предпринимательства, изменение облика арктических городов и поселков, развитие туризма и благоприятной городской среды, а также совершенствование арктической ипотеки», – сказал спикер.

    «Несмотря на специфику региона, я уверен, что в Арктике возможно создание такой вполне благоприятной городской среды. Помимо этого, у нас есть опыт арктического и даже антарктического туризма. Это вопрос развития инфраструктуры. Если будут условия – люди поедут. Там очень много привлекательного – начиная от северного сияния, любимого нашими юго-восточными соседями, и заканчивая уникальной природой, ландшафтом и всем, что с этим связано», – напомнил политолог.

    «Как социолог, могу сказать, что жители и власти региона разделяют рабочий настрой и позитив в отношении развития региона по множеству направлений. Что касается запросов, то ключевые здесь – улучшение качества жизни, расширение социального пакета. Также важна тема транспортной доступности. Поэтому со стороны местных жителей высок запрос на субсидирование транспортных расходов», – резюмировал Потуремский.

    Напомним, в понедельник президент России в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Один из участников попросил главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было взять квартиру побольше.

    «Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», – сказал Путин. Кроме того, президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

    Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение. «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства поддержал идею снижения стажа работы для получения арктической ипотеки, добавив, что данная ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить. Кроме того, он указал: арктическую ипотеку нужно расширить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах. По словам Путина, улучшение качества жизни людей – ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, сообщает РИА «Новости».

    «Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 млн человек. И повторю, наша главная задача – добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит, необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест», – подчеркнул он.

    Ранее в ходе поездки в Архангельск и Северодвинск Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 18:04
    Путин: Освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ заявил, что считает освоение Арктики неоспоримым приоритетом, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

    «Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями… С ним (Арктическим регионом) мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 17:40
    Путин пообещал расширить Арктическую ипотеку для участников СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) на встрече с получателями ипотеки.

    «Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно», – ответил президент на вопрос, можно ли расширить такую ипотеку на участников спецоперации, передает РИА «Новости».

    Также Путин, говоря об увеличении возраста для Арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение.

    «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решениях очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности. А что касается северных регионов – тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим. Я думаю, мы к этому решению подойдем», – сказал Путин.

    В августе Путин пообещал продолжить развивать программы льготной ипотеки.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 15:35
    Путин: Работа по повышению морской мощи России будет продолжена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин.

    «Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – добавил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 20:44
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершая рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

    Цыбульский поблагодарил Путина за визит в Архангельскую область, за то внимание, которое он уделяет проблемам, которые есть в области, помогает их решать, говорится на сайте Кремля.

    Губернатор рассказал, что по поручению Путина в области запустили работу фонда «Защитники Отечества». Уже сегодня 25 социальных координаторов выполняют функции поддержки военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, и их семей. Кроме всего, продолжает действовать региональный центр «Вместе мы сильнее», который тоже со своей стороны оказывает поддержку. Также область в общей сложности отправила в зону СВО почти 800 тонн различных грузов, больше 80 автомобилей.

    Цыбульский рассказал, что с этого года Архангельская область начала развивать сотрудничество с Запорожской областью, подписали соответствующее соглашение с городом Мелитополем. Архангельская область помогает готовить инфраструктуру топливно-энергетического комплекса к зимнему периоду. Отремонтировала капитально три многофункциональных центра, сейчас запускает флагманский почти на тысячу квадратных метров в Мелитополе.

    Ранее Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в городе Северодвинске Архангельской области.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 18:48
    Медведев уверен в победе Путина на выборах

    Медведев высказал уверенность в победе Путина в результате голосования на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад сообщил, что уверен в результатах голосования на выборах президента, в победе Владимира Путина.

    Он назвал Путина мощным политиком с колоссальным опытом, которому «еще очень многое нужно сделать», передает РИА «Новости».

    Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 12:56
    Клишас: Путин настоял на вынесении поправок в Конституцию на всеобщее голосование

    Сенатор Клишас рассказал о позиции Путина перед вынесением поправок в Конституцию на общероссийское голосование

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин твердо настоял на вынесении поправок в Конституцию на общероссийское голосование в 2020 году, хотя депутаты и сенаторы предлагали рассмотреть их в ходе заседаний парламента, рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который был сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

    «Мы, правда, немного поспорили на предмет того, нужно ли выносить на общероссийское голосование. Но президент был очень тверд в своей позиции», – приводит ТАСС слова Клишаса в ходе лекции на просветительском марафоне Российского общества «Знание», посвященном 30-летию Совфеда.

    Клишас рассказал, что в рабочую группу поступили тысячи предложений по изменению Конституцию, часть из которых вошли в новый текст.

    Поправки в Конституцию в 2020 году, помимо прочего, обнулили президентский срок Владимира Путина, позволив ему выдвигаться на пост президента в 2024 и 2030 годах.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 13:55
    Американский эксперт назвал НАТО агрессором на Украине

    Американский эксперт Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО, а не российский президент Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский эксперт Джимми Дор подчеркнул, что украинские нацисты при поддержке США и ЦРУ свергли легитимное правительство Украины и начали обстрелы жителей восточной части страны, а президент России начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей.

    «Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и правительство Украины начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность (артобстрелов), пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей», – приводит ИноСМИ слова Дора в его шоу на YouTube.

    При этом эксперт подчеркнул, что Путин пошел на такой шаг «не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить». «И я полностью это поддерживаю», – добавил Дор.

    По словам американца, сейчас президент США Джо Байден «делает вид, что Путин – агрессор».

    «Путин не агрессор. Агрессор – это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами», – заключил эксперт.

    Он добавил, что США «только что» построили три новые военные базы на «чертовых Филиппинах», а также развернули две базы в Сирии, которую «незаконным образом оккупируют».

    Ранее сообщалось, что Китай изменил свою позицию по СВО в ответ на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию.

    Коментарии (32)
    12 декабря 2023, 12:39
    Кремль анонсировал встречу Путина с судьями Конституционного суда

    Кремль: Путин встретится с судьями Конституционного суда России

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в День Конституции, проведет встречи с судьями Конституционного суда России и его председателем Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в честь праздника Путин традиционно проведет во вторник встречу с судьями Конституционного суда, передает ТАСС.

    При этом отдельно президент встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

    Кроме того, глава государства посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии и пресс-конференции, намеченной на 14 декабря.

    Напомним, в школах России 11 декабря прошел урок, посвященный главному нормативно-правовому акту страны.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 13:01
    Песков: Путина поддерживает большинство россиян

    Песков: Путин ценит, что его поддерживает большинство россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина, глава государства дорожит таким отношением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, тот факт, что в мире есть те, кто поддерживает Путина, а есть те, кто не поддерживает, совершенно нормальный, но это не главное, передает ТАСС.

    Главное, что неопровержимым фактом является поддержка со стороны россиян, и Путин очень ей дорожит и черпает в этой поддержке свою силу.

    Ранее политолог и заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов заявил, что 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый президентский срок.

    Коментарии (0)
    Главное
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России
    Немецкий политолог Рар оценил вероятность досрочных выборов в ФРГ
    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах»
    Пушков раскритиковал решившего запугать Россию генерала из Чехии
    Главврача «Матросской Тишины» осудили за поддельные диагнозы
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки

    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

    «Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............