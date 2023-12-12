Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Средствами противодействия БПЛА решили оборудовать более 30 аэропортов России
Более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам, заявил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.
По его словам, в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия БПЛА и оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры, передает ТАСС.
Ранее директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслав Ляшук в ходе форума «Армия-2023» сообщил, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки новейших комплексов для борьбы с БПЛА «Серп-ВС6».
Напомним, в ноябре аэропорту Шереметьево установили РЛК «ЕНОТ-СД», предназначенный для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия.