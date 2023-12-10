В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского

Antidiplomatico: Безопасным для Зеленского преемником станет глава его офиса Ермак

Tекст: Вера Басилая

Авторы материала считают, что выдвижение Ермака на должность президента Украины обеспечит Зеленскому более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antidiplomatico.

Издание пишет, что остальные кандидаты представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского, в то время как менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг» сообщило, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинские СМИ писали, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал Залужный.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем в Киеве начал игру против Зеленского.