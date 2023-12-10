До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.10 комментариев
Израиль за сутки атаковал 250 объектов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки атаковала 250 целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«В течение суток сухопутные войска, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа и нанесли удары по 250 террористическим объектам», – говорится в заявлении ЦАХАЛ, передает ТАСС.
Израильские военные уничтожили схроны с вооружением, провели рейды на военные объекты, разрушили подземные тоннели ХАМАС и «нейтрализовали отряды вооруженных террористов, планировавших нападение на военнослужащих ЦАХАЛ», заявили в ЦАХАЛ.
Ранее в Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС.