Националист Демушкин заявил о своем задержании в Тбилиси

Tекст: Елизавета Шишкова

Он добавил, что в Грузию прилетел по делам, его «билеты, отели в порядке». При этом Демушкин пожаловался, что причину задержания ему отказываются объяснить на русском языке, передает «Фонтанка» со ссылкой на соцсети Демушкина.

Позже Демушкин написал, что его «депортируют в Россию», поскольку правительство Грузии не желает, чтобы он находился на территории страны».

Через некоторое время он написал, что его задержали в московском аэропорту Внуково. «Водят по кабинетам», – сообщил он.

«Грузины причин не указали, выясняют, как сильно я поддерживал СВО. Говорят, это главная причина обычно», – добавил Демушкин.

В начале ноября следствие провело обыск у Демушкина в Москве.

Напомним, организатор «русских маршей» националист Дмитрий Демушкин был осужден по обвинению в экстремизме. Его освободили из колонии досрочно.