У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.17 комментариев
Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов
Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов
Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.
Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.
В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.