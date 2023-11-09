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    Как Евросоюз обманывает Зеленского
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Песков призвал внимательно отнестись к словам США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»
    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    9 комментариев
    9 ноября 2023, 21:48

    Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов

    Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.

    Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Коментарии (10)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    Коментарии (24)
    9 ноября 2023, 12:34
    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ

    Украинский политолог Скачко: Зеленский может бросить ВСУ в наступление хоть завтра, результат известен заранее

    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский может снова попытаться отправить ВСУ в наступление, возможно, у него даже есть план. Однако атака заранее обречена на провал, что уже произошло с первой попыткой «контрнаступа», сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины продолжить наступление в этом и следующем году, а также заверил в готовности страны сражаться даже без поддержки США.

    «Наличие плана не означает, что есть реальные возможности для его реализации. Фундамент, на котором держится власть Зеленского, – это его готовность беспрекословно следовать указаниям Запада, в частности США. Опять же, он указывает, что выполнить поставленные задачи можно только в том случае, если ВСУ поставят все то, что они так просили в части вооружения», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «При этом, конечно, нельзя исключать того, что в будущем году украинские военные вновь пойдут в контрнаступление. Другое дело, что шансов на успех у них будет не больше, чем в первый раз. Так что, по большому счету, можно начинать атаку хоть завтра, если уж результат заранее известен», – иронично добавляет собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на слова Зеленского о том, что Украина продолжит сражаться даже без поддержки США. «Это примитивные заявления на публику, направленные как на американцев, так и на украинцев», – считает он.

    «С одной стороны, Штатам показывают, что ВСУ якобы настроены идти до конца. С другой стороны, это должно мобилизовать ту небольшую часть граждан Украины, которые поддерживают нынешнюю власть в Киеве. Возможно, это даже кого-то успокоит», – заключил Скачко.

    Украина продолжит наступление в этом и будущем году, заявил Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города и конкретные направления, куда пойдут ВСУ.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше вооружений, чем рассчитывали.

    Кроме того, Зеленский, обращаясь к американцам, сказал, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится. Он также попросил у Вашингтона доступ к военным технологиям. Ранее газета ВЗГЛЯД подвела военные и политические итоги украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    9 ноября 2023, 03:55
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины

    Помощник госсекретаря США О'Брайен заявил о необходимости не допустить Китай к восстановлению Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США должны создать условия, при которых Китай не сможет принять участие в восстановлении Украины, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен в комитете Сената по иностранным делам подчеркнул, что для США важно «оставаться в игре». Он заявил, что нужно «создать условия», при которых окажется «невозможным» участие «непрозрачных и нелегитимных подрядчиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, О'Брайен также выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине. О'Брайен заявил, что помощь Украине приносит пользу американской экономике.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2023, 10:57
    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Гагин: ВСУ ушли из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ушли из нескольких опорных пунктов близ населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные смогли выбить противника с нескольких опорных пунктов близ Клещеевки, украинские военные отошли с существенными потерями, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что ВС России пресекают попытки украинских подразделений вернуть утраченные позиции.

    Накануне стало известно, что под Донецком российские военные уничтожили украинскую ДРГ.

    Коментарии (27)
    9 ноября 2023, 00:28
    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

    Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

    Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

    Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

    «Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

    Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

    По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

    Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 14:31
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки, используя удары авиации, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Бондарного, Николаевки и Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы: «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара ДНР, отчитались в Минобороны.

    В районах Старомайорского и Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 128-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «МСТА-Б», боевая машина РСЗО «Град».

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тимковкой и Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 25 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады спецназначения ВСУ у Кременной Луганской народной республики (ЛНР).

    Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, а также две американские артиллерийские системы М777, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны и 118-й механизированной бригады ВСУ под Работино Запорожской области. Ликвидированы порядка 75 военнослужащих, четыре бронемашины и три пикапа.

    На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (62)
    9 ноября 2023, 09:06
    Володин назвал семь выводов из планов G7 своровать российские активы

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь выводов из ситуации вокруг намерения стран «Группы семи» (G7) своровать российские замороженные активы.

    В своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента отметил, что такие действия являются преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств.

    Вторым пунктом Володин указал, что, пойдя на кражу российских активов, США и их «шестерки» выстрелили бы себе в ногу, поскольку ни одно государство, бизнес или частные инвесторы после этого не станут вкладываться в эти страны, понимая, что под надуманным предлогом их средства могут похитить.

    Кроме того, G7 таким образом окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС, отметил Володин третьим пунктом.

    В-четвертых, по мнению председателя Госдумы, это наносит непоправимый ущерб международному праву, поскольку страны, его игнорирующие, по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным.

    Также Володин отметил, что у России появляются моральные и юридические основания для ответных действий в отношении активов стран «семерки». Он указал, что этих средств больше, чем замороженных российских активов.

    При этом на российскую экономику это решение не повлияет, уверен председатель Госдумы. Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что наша страна уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

    «Самый надежный способ вложений – это инвестиции в свою страну – Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», – заключил спикер нижней палаты парламента.

    Накануне Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 23:43
    Зеленский велел выполнить все требования Еврокомиссии к Украине

    Зеленский подписал указ о необходимости выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство должно обеспечить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, касающихся ускорения начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский велел правительству провести консультации с ЕК по вопросу организационных аспектов переговорного процесса. Также он указал, что кабмин должен представить предложения по созданию делегации для участия в переговорах и внести в парламент проект закона о новой программе адаптации законодательства к праву ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала этот день историческим.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 10:16
    Суд на Сахалине наказал военного за отказ участвовать в СВО

    Суд на Сахалине дал почти три года колонии-поселения военному за отказ участвовать в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения.

    Как сообщили в пресс-службе, за совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на два года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает РИА «Новости».

    В судебном заседании установлено, что военнослужащий умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

    Кроме того, поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, суд признал это обстоятельство в качестве отягчающего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

    Ранее Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений.

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