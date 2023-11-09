У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
Путин назвал результативными переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин назвал конструктивными и результативными переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Сегодняшние переговоры прошли в действительно деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия», – приводит слова Путина ТАСС.
По мнению Путина, важно, что в ряде принятых сегодня документов поставлены «по-настоящему амбициозные задачи укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства» России и Казахстана. Этому будут способствовать и заключенные межправительственные и межведомственные соглашения, охватывающие разные направления сотрудничества, уверен он.
Ранее Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.