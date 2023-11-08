Попова: Проект «Санитарный щит» основан на опыте реагирования на пандемию

Глава Роспотребнадзора Попова: Проект «Санитарный щит» разработан на основе опыта реагирования на пандемию

Tекст: Ольга Никитина

Как подчеркнула Попова, важно, что Россия сохраняет систему вертикально интегрированной санитарно-эпидемиологической службы, имеющей собственную научную базу и биологический суверенитет в мире.

«Нам удалось выстроить эффективную трехуровневую систему мониторинга инфекций. Для этого внедрена лабораторная сеть, созданы 153 центра ПЦР в 114 крупных городах, а также 48 центров секвенирования. Чтобы не допустить опасные инфекции в страну, на пунктах пропуска через границу запущена автоматизированная система анализа эпидемиологической ситуации «Периметр», – сказала Попова.

Для санитарно-карантинного контроля и экспресс-диагностики к концу 2023 года 14 мобильных лабораторий высокого уровня биобезопасности, разработанные Роспотребнадзором, будут обеспечивать субъекты с наибольшим трансграничным потоком, сейчас десять таких лабораторий уже работают в городах-миллионниках, сообщила она. Кроме того, как рассказала Попова, разработаны 30 новых быстрых тест-систем для диагностики инфекций в течение 60 минут. Создана первая российская база данных, в которую загружено почти 300 тыс. геномов последовательностей микроорганизмов. В дальнейшем этот подход будет распространен на грипп, гепатиты, ВИЧ и другие инфекции.

Службой создан «Национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и биотоксинов», включающий свыше 23 тыс. штаммов. Он позволит прогнозировать эпидемиологические риски, выявлять инфекции, разрабатывать тесты и вакцины. В 2022 году в восьми пилотных регионах реализована коммуникационная стратегия «Санпросвет», уровень охвата прививками против гриппа в этих субъектах превышает средний по стране. Со следующего года проект будет растиражирован во все субъекты России, пообещала глава Роспотребнадзора.

В масштабе единой системы предупреждения и реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера отработаны механизмы координации в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. В страны СНГ переданы 24 российских мобильных лаборатории, проведены 14 учений по реагированию на вспышки опасных инфекций, рассказала руководитель ведомства.

В рамках взаимодействия со странами Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, по словам Поповой, за пять лет подготовлены 3 тыс. зарубежных специалистов, реализованы семь программ сотрудничества, которые снижают риски глобальной и региональной биологической безопасности. Созданы четыре совместных научных центров по изучению инфекций во Вьетнаме, Гвинее, Венесуэле и Бурунди. Более 40 средств диагностики разработаны в результате работ российских специалистов за рубежом. Получены уникальные данные о свойствах возбудителей и их распространенности в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Разработана вакцина против лихорадки Эбола.

«В сложившихся условиях беспрецедентного санкционного давления в рамках «Санитарного щита» успешно решаем задачи по обеспечению биологического суверенитета и снижения зависимости от импортных разработок. Научными организациями Роспотребнадзора обеспечено 100% импортозамещение производством отечественных тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний с выпуском до 1 млн наборов в год», – отметила глава Роспотребнадзора.

Инструменты проекта «Санитарный щит» активно внедряются в регионах. Проводится работа в сфере организации и проведения противоэпидемических мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, а также инфекций, общих для животных и человека, заключила Попова.