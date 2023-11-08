Журнал «В мире животных» Дроздова едва не закрыли из-за ошибки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Аболица, поводом для иска стало «отсутствие регулярной доставки номеров по новому адресу соответствующей службы», передает РБК. Он добавил, что это обычная практика, множество изданий было зарегистрировано, но физически не выходит, что является основанием для прекращения регистрации. Как отметил главред, ведомство перегружено и своевременно не уведомило редакцию о смене адреса доставки и претензиях.

«Наш журнал бесперебойно выходит уже более 25 лет, номера были оперативно доставлены сотрудниками редакции, ни один кролик не пострадал», – сказал Аболиц, отметив, что редакция оценивает действия РКН как «мелкие издержки бюрократии».

В определении Гагаринского суда от 23 декабря 2022 года, которое предоставил главред «В мире животных», говорится, что Роскомнадзор до начала судебного заседания по существу «представил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска» и производство по административному делу было прекращено.

Утром 8 ноября Тelegram-канал Mash написал, что регистрация «В мире животных» была привязана к юрлицу Аболица, но тот закрыл свое издательство в конце 2022 года и уехал в Израиль. В связи с этим, говорилось в публикации, РКН обратился в суд, чтобы отозвать лицензию, но после того, как «на защиту периодики встал Дроздов», издателя журнала сменили.

Аболиц назвал эту информацию ошибочной. «Никаких действий учредители журнала, то есть ваш покорный слуга и мой глубокоуважаемый учитель, не предпринимали вообще», – сказал он.