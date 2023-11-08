Грузия решила «сотни раз» перепроверять каждый шаг в отношениях с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» он отметил, что «при народной поддержке правящая «Грузинская мечта» гарантировала уже 11-летний период беспрерывного мира в стране».

«Но это не подарок, это нужно оберегать и вести очень ответственную политику», – сказал зампред парламента Грузии.

Как отметил Арчил Талаквадзе, иначе думает и действует радикальная оппозиция.

В этой связи вице-спикер призвал оппозицию «немножко помолчать и не делать безответственных заявлений» по поводу убийства мирного жителя села Кирбали на границе с Южной Осетии, в чем Тбилиси обвинил российских военных.

«Это тяжелейшее преступление еще раз показывает, какие опасности угрожают Грузии со стороны России, поэтому каждый шаг властей по отношению к России должен быть взвешен сотни раз и соответствовать национальным интересам Грузии», – заявил он.

В ряду таких «безответственных призывов оппозиции» он упомянул требование ввести двусторонние санкции по отношению к России.