8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Грузия решила «сотни раз» перепроверять каждый шаг в отношениях с Россией
Власти Грузии для сохранения стабильности в стране вынуждены «сотни раз» перепроверять свои шаги в отношение России, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он отметил, что «при народной поддержке правящая «Грузинская мечта» гарантировала уже 11-летний период беспрерывного мира в стране».
«Но это не подарок, это нужно оберегать и вести очень ответственную политику», – сказал зампред парламента Грузии.
Как отметил Арчил Талаквадзе, иначе думает и действует радикальная оппозиция.
В этой связи вице-спикер призвал оппозицию «немножко помолчать и не делать безответственных заявлений» по поводу убийства мирного жителя села Кирбали на границе с Южной Осетии, в чем Тбилиси обвинил российских военных.
«Это тяжелейшее преступление еще раз показывает, какие опасности угрожают Грузии со стороны России, поэтому каждый шаг властей по отношению к России должен быть взвешен сотни раз и соответствовать национальным интересам Грузии», – заявил он.
В ряду таких «безответственных призывов оппозиции» он упомянул требование ввести двусторонние санкции по отношению к России.