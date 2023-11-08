  • Новость часаЭкс-начальник народной милиции ЛНР погиб при подрыве автомобиля в Луганске
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    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией
    В зоне СВО начали применять модернизированный снаряд «Краснополь»
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    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    В Москве задержан угрожавший супруге военкора Коца
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    Газпром и Казахстан договорились о транзите в Узбекистан
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    7 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    80 комментариев
    8 ноября 2023, 10:46

    Сальдо сообщил о ракетном нападении ВСУ на южные регионы России

    Губернатор Сальдо: Над Херсонской областью сбиты три ракеты ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку ракетного нападения на южные регионы России, три ракеты сбиты над территорией Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что российскими средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты над Геническим муниципальным округом. Обломки, по его данным, упали за пределами населенных пунктов.

    «Зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности», – добавил глава Херсонской области.

    Ранее воздушная тревога объявлялась в Севастополе.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    7 ноября 2023, 14:15
    Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, конфликт разгорелся из-за песни «Владимирский централ», сообщили местные СМИ.

    Как уточняется, инцидент произошел 4 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Две компании одновременно отмечали дни рождения в соседних залах ресторана, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В одном из залов включили песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к сотрудникам СБУ, чтобы сделать замечание на этот счет.

    По информации украинских СМИ, первой на русский шансон обратила внимание девушка. Она потребовала разъяснений у сотрудников ресторана, затем вызвала охрану и полицию, однако к ситуации, по ее словам, «отнеслись лайтово».

    В результате между двумя компаниями возникла потасовка, после которой нескольким участникам потребовалась медицинская помощь, их отвезли на скорой. В том числе пострадали оба именинника.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участие сотрудников СБУ в драке подтвердила прокуратура Украины.

    Ранее во вторник уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.

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    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 21:29
    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска

    Военный эксперт Хатылев назвал преимущества ракет для С-400 с активными головками самонаведения

    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ««Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, но ракета все равно летит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Во вторник стало известно о том, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    «Ранее для С-400 использовались ракеты полуактивного самонаведения: локатор обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, затем стартует ракета и, прилетая в район расположения объекта, «ведется» радиолокатором подсвета и наведения на цель. Ракеты же с активными головками самонаведения на последнем этапе полета наводятся самостоятельно. В связи с этим увеличивается канальность зенитно-ракетной системы: если раньше целевых каналов было шесть, то теперь их 12», – рассказал Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса.

    «При этом доработки ракет с активными головками самонаведения идут постоянно. В основном совершенствуется работа инерциальной системы наведения, чтобы повысить точность и вероятность поражения цели. Кроме того, наши конструкторы увеличивают ее помехозащищенность, хотя она и так в разы выше, чем у предыдущих модификаций. Почему мы не применяем эти ракеты по всем целям? В первую очередь эта ракета элементарно дороже предыдущих. Поэтому бить по БПЛА ею неразумно, если есть «Панцирь». Зато мы успешно уничтожаем украинские Су-24, несущие крылатые ракеты Storm Shadow. Причем уничтожаем еще до рубежа запуска», – отметил собеседник.

    «Как работает связка ЗРК с воздушным командным пунктом А-50? Аппаратура самолета была доработана, и теперь он не только обнаруживает цели, но и имеет возможность выдать зенитным ракетным комплексам автоматическое целеуказание через наземные командные пункты ПВО. То есть «Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, поскольку локатор обнаружения на командном пункте не работает, локатор в дивизионе разведку не ведет. Но ракета все равно летит. Поэтому у противника уже не остается времени отреагировать», – детализировал эксперт.

    Во вторник стало известно о том, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили ЗРК С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Минобороны России. По его словам, система С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается особенность связки С-400 с А-50 и почему она появилась только сейчас.

    Коментарии (25)
    7 ноября 2023, 20:04
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    @ OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полномочия президента Украины Владимира Зеленского не прекратятся без выборов, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик.

    По словам Дубовика, Зеленский будет исполнять свои полномочия даже после истечения их срока, поскольку в соответствии с украинским законодательством в стране запрещается проведение новых выборов во время военного положения, передает ТАСС.

    «Сколько бы не было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – заявил он.

    Дубовик также опроверг информацию о том, что ЦИК Украины якобы получил указание готовиться к президентским выборам весной 2024 года, так как «какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся», и ЦИК соответствующих указаний «не только не получил, но и не мог получить».

    Ранее Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время.

    Коментарии (16)
    7 ноября 2023, 20:52
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале заявил, что в период конфликта с Россией на Украине не следует проводить выборы.

    По его словам, у республики «нет права на политические игры, хайп и выборы в условиях критической угрозы для страны. Когда речь идет о самом существовании украинской государственности – это не детские игры», передает «Газета.Ru».

    Он также посоветовал властям Украины «успокоиться» и «делать свою работу».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Между тем депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

    Коментарии (19)
    7 ноября 2023, 14:31
    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

    Боец Белый: ВС России втрое сократили время пребывания на огневых позициях в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

    Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие Российской армии – «Солнцепек».

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 22:17
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек

    Представительство ДНР в СЦКК: Число жертв массированного обстрела Донецка превысило 20 человек

    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство сообщило в своем Telegram-канале, что враг трижды: в 16.25, 16.40 и 18.27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная), по состоянию на 20.30, число жертв обстрела, по предварительным данным, превысило 20 человек.

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее командир – полковник Дмитрий Храпач.

    Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Ворошиловского района города со стороны ВСУ погибли шесть человек.

    Коментарии (29)
    7 ноября 2023, 13:12
    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного

    Политолог Корнилов: Смерть помощника Залужного подтвердила серьезность противостояния главкома ВСУ и Зеленского

    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Илья Абрамов

    Обстоятельства гибели помощника Залужного наталкивают на мысль о почерке украинских спецслужб. Очевидно, что противостояние Зеленского и главкома ВСУ приобрело открытый характер, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты.

    «Ситуация со смертью Частякова выглядит странно. С одной стороны, опытный военный должен был отличить гранату от рюмки. Однако пока мы не знаем бэкграунд этого человека. Неизвестно и в каком состоянии тот был после празднования дня рождения», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Нельзя исключать и того, что это своего рода сигнал Залужному от Зеленского. Ведь первая ассоциация, рождающаяся при прочтении обстоятельств смерти, – это дело рук украинских спецслужб. Уж очень похожий почерк. В Сети, например, уже проводят параллели с убийством Владлена Татарского», – отмечает собеседник.

    «Но какой бы ни была истинная причина смерти, сейчас мы видим борьбу двух нарративов команд Зеленского и Залужного. Первые, в лице полиции и СМИ, с самого начала продвигают версию неосторожного обращения с боеприпасом. Главком ВСУ, в свою очередь, предполагает, что его помощника подорвали специально», – акцентирует эксперт.

    «Судя по тому, что внутриполитическая борьба на Украине начинает приобретать открытый характер, угроза для Залужного со стороны Зеленского реально существует, равно как и наоборот. История знает немало примеров, когда руководителей государств свергали представители армии», – подчеркивает он.

    «Зеленский осознает, что американцы выдали ему черную метку, поэтому нервничает. США настаивали на выборах, с помощью которых он мог бы уйти безболезненно. Однако Зеленский упорствует и пытается удержаться на посту, что увеличивает риски для всех участников политической борьбы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб в собственном доме из-за взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Сам Залужный назвал гибель помощника тяжелой потерей для украинской армии и для него лично. Главнокомандующий рассказал, что майор был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. Командующий ВСУ заверил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

    В украинском МВД, в свою очередь, сообщили, что военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.

    Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от Владимира Зеленского. Гагин также отметил, что украинские чиновники «стали жрать друг друга как пауки в банке». По его словам, гибель помощника Залужного – явная тому иллюстрация.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 21:34
    В дело о гибели помощника Залужного добавили еще одну статью

    В дело о гибели помощника Залужного добавили статью о похищении оружия

    В дело о гибели помощника Залужного добавили еще одну статью
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В уголовное дело по факту гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова добавили еще одну статью, сообщают украинские СМИ.

    Дело пополнилось третьей статьей – о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения, пишет издание «Страна» со ссылкой на Госбюро расследований Украины, передает ТАСС.

    Изначально статей было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.

    Накануне помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 12:34
    Царев сообщил детали расследования покушения

    Политик Олег Царев: В расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников

    Tекст: Ольга Никитина

    Политик Олег Царев в первом после попытки покушения на него интервью рассказал, что в настоящее время чувствует себя уже хорошо. Он выразил благодарность сотрудникам спецслужб и медикам.

    Царев в интервью RT отметил, что во вторник впервые после покушения на него вышел на улицу, «раньше не выпускали». Также он получил телефон и почитал новости, рассказал, что получил тысячи звонков и сообщений, на которые прежде ответить не мог. Царев признался, что не думал, что переживать о нем будет так много людей.

    Раскрывать подробности следствия он отказался, отметив, что задержания еще, возможно, будут. Он пояснил, что не имеет права рассказывать о ходе следствия. «Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», – сообщил он.

    Также Царев добавил, что террористов никто бояться не будет. «Пускай они боятся», – сказал он, отметив, что рано или поздно им придется ответить за содеянное – за покушение и за террор, за войну и то, что произошло с Украиной.

    Напомним, 27 октября в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. После покушения он находился в тяжелом состоянии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 20:12
    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после «шутки» солиста про польский язык

    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после призыва солиста Кирилла Бледного к полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю.

    Организаторы Winiary Bookings сообщили, что концертов группы «Пошлая Молли» не будет в Варшаве, Гданьске, Кракове и других польских городах, где ранее был запланирован этот тур, передает RT.

    Ранее солист группы Кирилл Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Позже он назвал шуткой свое обращение. «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 18:06
    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного

    Депутат Рады Арьев после реакции офиса Зеленского опроверг свое заявление об отставке Залужного

    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной Рады Владимир Арьев опроверг свое сообщение в соцсети о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Арьев написал в соцсети, что информация о якобы увольнении Залужного оказалась ложной. Опровержение он написал после того, как советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал сообщение депутата «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».

    До этого Арьев, которого в СМИ называют человеком бывшего президента Украины Петра Порошенко, написал в соцсети, что информацию о якобы представлении министра обороны Украины Рустема Умерова на отставку Залужного, была получена из надежного источника, передает RT.

    Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Президент Украины Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Также в прошедший понедельник на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты. Сам Залужный сообщил, что помощник погиб в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 15:59
    Украинский певец назвал шуткой свое обращение к полякам учить русский язык

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» назвал шуткой свое обращение к полякам учить русский язык

    Tекст: Вера Басилая

    Участник украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Тимошенко) назвал шуткой свои признания о том, что его раздражает польский язык.

    В социальных сетях он объяснил, что его неправильно поняли, когда он говорил, что всем полякам нужно выучить «нормальный русский язык» и вступить в Российскую империю, передает РИА «Новости».

    Музыкант заявил, что ему жаль, что «приходится объяснять свою шутку». «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

    Также он объяснил свое высказывание относительно Российской империи. Музыкант в очередной раз напомнил, что он украинец, и его позиция всем известна. «И какая Российская империя? Очевидно, что это была шутка», – заключил артист, пишет «Московский комсомолец».

    По мнению Бледного, его «юмор не для всех», но предположил, что подобные шутки могут быть некорректны на фоне происходящего.

    Ранее Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    Главное
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
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    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

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    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

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    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией

    Украина упустила шанс заключить выгодное для себя соглашение о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет западная пресса. В экспертном сообществе напоминают, что это не первое «закрывшееся окно возможностей» – ранее таких случаев было как минимум пять. О каких конкретно случаях идет речь и почему Украина из раза в раз упускала шанс на мир? Подробности

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    Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

    Президент Украины Владимир Зеленский отказал американцам в том, о чем они его настойчиво упрашивали – в проведении в 2024 году очередных президентских выборов. Что дает ему силы, чтобы открыто перечить воле США и навязывать себя Украине в качестве диктатора «без срока годности»? Скорее всего, набор личных качеств. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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