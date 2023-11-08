Октябрь назвали самым теплым за всю историю наблюдений

Copernicus: Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что октябрь был самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,4 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом октябре, в 2019 году, передает РИА «Новости».

Кроме того, в октябре этого года была зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоев воды Атлантического океана, 20,79 градуса.

Как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет в связи с влиянием парниковых газов и сменой фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

Как поясняют эксперты, такое явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.

Напомним, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года.

