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Октябрь назвали самым теплым за всю историю наблюдений
Copernicus: Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Октябрь в этом году стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 2019 года, сообщает европейская служба мониторинга Copernicus.
Уточняется, что октябрь был самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,4 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом октябре, в 2019 году, передает РИА «Новости».
Кроме того, в октябре этого года была зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоев воды Атлантического океана, 20,79 градуса.
Как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет в связи с влиянием парниковых газов и сменой фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
Как поясняют эксперты, такое явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
Напомним, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года.