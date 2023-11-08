Вышедшие на протесты у границы Украины польские дальнобойщики выдвинули требования

Politico: Польские дальнобойщики вышли на протесты из-за конкуренции с украинцами

Tекст: Ольга Никитина

Как отмечает издание Politico, конфликт между украинскими и польскими водителями происходит не впервые. Так, недавно поводом для споров стал вопрос импорта сельскохозяйственной продукции. Однако, как отмечает издание, нынешние протесты не санкционированы официальной Варшавой, пишет «Царьград».

Поляки, по данным американского издания, выступают против того, чтобы их конкуренты с Украины занимались перевозками внутри Польши, а также перевозили товар в другие страны по таким низким ценам.

Один из организаторов протестной акции Яцека Сокула, владелец небольшой компании, рассказал, что вынужден был пойти на сокращения из-за непосильной конкуренции с украинскими водителями.

С понедельника протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода: Дорхуск – Ягодин, Корчова – Краковец и Гребенне – Рава – Руска. Блокировать коммерческое движение польские перевозчики намерены до тех пор, пока правительство в Варшаве и те, кто принимают решения в Брюсселе, не начнут вводить ограничения для дальнобойщиков с Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель.