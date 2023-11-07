Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах Украины.

Отмечается, что были сбиты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины, а также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.

Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации уничтожены 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотника, 441 ЗРК, 13 244 танка и других бронемашин, 1182 боевые машины РСЗО, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов ВВС Украины.