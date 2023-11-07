Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
ВС России поразили 130 целей на Краснолиманском направлении
Группировка «Центр»: ВС России поразили 130 целей на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 100 человек
ВСУ в результате поражения около 130 целей российской группировкой войск «Центр» потеряли до ста человек на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, на Краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки «Центр» поражены порядка 130 целей противника, передает ТАСС. Савчук добавил, что авиацией группировки нанесены удары по скоплению живой силы и техники ВСУ возле Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.
Он добавил, что противник потерял до ста военнослужащих, четыре бронемашины, пять автомобилей, а также 122-мм орудие Д-30.
Ранее ВС России поразили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении из РСЗО «Град».