В Израиле заявили о ликвидации командира ХАМАС

NYT: Израиль тайно ищет поддержку по переселению палестинцев из Газы в Египет

Стало известно о поиске Израилем поддержки переселения палестинцев в Египет

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что Израиль предложил такой вариант нескольким иностранным правительствам, представив его как гуманитарную инициативу. Израильская сторона полагает, что это решение поможет беженцам временно избежать опасностей в секторе Газа, передает РБК.

Тем не менее это предложение было отвергнуто большинством собеседников Израиля, в том числе США и Великобританией, рассказали источники NYT.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.