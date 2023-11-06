Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
В Израиле заявили о ликвидации командира ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении командира одного из батальонов палестинского движения ХАМАС в ходе операции в секторе Газа.
По информации пресс-службы ЦАХАЛ, в результате нанесенного ночью удара истребителя израильских ВВС был убит командир батальона ХАМАС «Дейр-эль-Балах» Ваэль Асефа, причастный к нападению движения на еврейское государство 7 октября, передает ТАСС.
Ранее Армия Израиля заявила о поражении 450 целей ХАМАС.