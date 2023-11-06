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    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому, что предатель) и по новому месту пребывания (потому, что русский).

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 11:22

    Армия Израиля заявила о поражении 450 целей ХАМАС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Также под контроль Израильских сил перешел военный лагерь ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.

    Истребители ЦАХАЛа за сутки нанесли удары по 450 объектам ХАМАС, в том числе по тоннелям, отрядам боевиков, военным базам, пусковым установкам.

    ВМС ЦАХАЛа атаковали командные центры, противотанковые стартовые площадки и наблюдательные пункты палестинского движения.

    Между тем, Al Hadath со ссылкой на Минздрав передает, что в секторе Газа за ночь погибли более 200 человек в результате действий Израиля.

    Ранее ЦАХАЛ заявлял, что при ударе Израиля был ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса.

    5 ноября 2023, 13:33
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, сообщили СМИ.

    Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.

    Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Коментарии (19)
    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

    Коментарии (11)
    5 ноября 2023, 16:31
    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС

    Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в 51 млрд долларов

    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС
    @ REUTERS/Nir Elias

    Tекст: Ольга Иванова

    Минфин Израиля составил предварительный прогноз на случай, если война с ХАМАС продлится до года. Так, война с палестинской группировкой обойдется Израилю в 200 млрд шекелей (51 млрд долларов), сообщает Calcalist.

    Отмечается, что в такую сумму конфликт обойдется в том случае, если он продлится от восьми месяцев до года, не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе, передает РБК.

    В израильском ведомстве пришли к выводу, что такой прогноз сравним с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (40,8 млрд рублей). Отмечается, что пандемия продолжалась два года вместо одного в случае с прогнозом войны.

    «Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м», – указывает издание.

    Минфин подчеркнул, что восстановление после военных действий будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям.

    В ведомстве пояснили, что «здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают».

    Указывается, что больше всего Израилю предстоит потратиться на сферу безопасности.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    5 ноября 2023, 15:49
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    @ Iranian Army Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Он подчеркнул, что совет США от Ирана – немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами.

    Коментарии (2)
    5 ноября 2023, 12:58
    В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля

    Axios: В избирательной команде Байдена нарастают разногласия из-за позиций по Израилю

    В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В избирательной команде президента США Джо Байдена усиливаются разногласия по поводу его политики в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщили американские СМИ.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, одна часть команды обвиняет Байдена в поддержке «аморальных» действий Израиля в секторе Газа, другая – убеждена, что президент США проявляет «моральную ясность» в вопросе права Израиля на защиту от боевиков ХАМАС, сообщает «Коммерсант».

    По информации издания, мнения по вопросу разделились между пожилыми партийцами, которые симпатизируют Израилю, и более молодыми членами, которые сочувствуют палестинцам из-за их бедственного положения. Источник выразил непонимание, как можно считать «поддержку крупномасштабных убийств палестинских мирных жителей» чем-то другим, кроме аморальности.

    Председатель Национального комитета партии демократов Джейми Харрисон также заявил, что Байден продолжает демонстрировать «моральную ясность», заключающуюся в тезисе, что Израиль «имеет право защищать себя от терроризма и продолжающейся угрозы ХАМАС.

    Отмечается, что несколько демократов в Палате представителей выразили надежду, что больше их коллег начнут высказываться о гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    В субботу бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что политика США в отношении палестино-израильского конфликта может стоить президенту Джо Байдену победы на выборах в 2024 году.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    5 ноября 2023, 14:56
    Движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильской казарме

    Движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по израильской казарме

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» сообщило, что ракетный удар нанесен по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном.

    В сообщении говорится, что в воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях.

    В пятницу лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

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    5 ноября 2023, 17:35
    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе

    МИД Саудовской Аравии: Заявления Элияху о ядерном ударе по Газе свидетельствует об экстремизме и жестокости Израиля

    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе
    @ HOCH ZWEI/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эр-Рияд осудил высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа, следует из заявления Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

    В сообщении говорится, что Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осажденный сектор Газа. В ведомстве уточнили, что это свидетельствует об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что «неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2023, 12:56
    ХАМАС отреагировало на заявление израильского политика о ядерном ударе

    ХАМАС: Заявления о ядерном ударе по Газе отражают терроризм израильских властей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

    По его словам, заявления так называемого министра наследия израильского правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против палестинского народа, передает РИА «Новости».

    Представитель ХАМАС также отметил, что такие заявления проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.

    Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Коментарии (2832)
    6 ноября 2023, 09:58
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

    Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.

    Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, в также подземные туннели.

    Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 01:15
    ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных

    Число погибших израильских военных возросло до 347 человек

    Tекст: Антон Антонов

    С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 347 бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что ЦАХАЛ «проинформировал семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля», передает РИА «Новости».

    При этом в среду израильская армия сообщала, что в общей сложности погибли более 330 солдат.

    Напомним, израильские военные полностью окружили город Газа.

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    5 ноября 2023, 21:30
    NYT: Израиль тайно ищет поддержку по переселению палестинцев из Газы в Египет

    Стало известно о поиске Израилем поддержки переселения палестинцев в Египет

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой по вопросу переселения палестинцев из сектора Газы в Египет на время ведения боевых действий, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть иностранных дипломатов, осведомленных с предложениями Тель-Авива.

    Отмечается, что Израиль предложил такой вариант нескольким иностранным правительствам, представив его как гуманитарную инициативу. Израильская сторона полагает, что это решение поможет беженцам временно избежать опасностей в секторе Газа, передает РБК.

    Тем не менее это предложение было отвергнуто большинством собеседников Израиля, в том числе США и Великобританией, рассказали источники NYT.

    Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

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    5 ноября 2023, 22:57
    После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

    Начальник главка МВД по СКФО Бачурин сообщил о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, которые произошли в конце октября, за нарушения общественного порядка задержан 201 человек, составлено 155 административных протоколов, сообщил начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

    Продолжаются «мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту». Установлены 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

    Как сообщил Бачурин, 82 нарушителя привлекли к ответственности за неповиновение полиции, 107 – за мелкое хулиганство, 17 – за нарушения при организации и проведении митинга, передает ТАСС.

    В административном порядке задержано 70 человек, 38 попали под административный арест на 10 суток; 11 человек задержаны в соответствии с 91-й статьей УПК («Основания задержания подозреваемого»).

    Бачурин заверил, что правоохранители определят и привлекут к ответственности всех участников массовых беспорядков «без исключения».

    Напомним, в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

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    6 ноября 2023, 04:58
    Еврокомиссия пожаловалась на всплеск антисемитизма в ЕС

    Еврокомиссия заявила о необычайно сильном всплеске антисемитизма в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, достиг необычайного уровня по всей Европе в последнее время, заявила Еврокомиссия.

    В заявлении сказано, что нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории». Как заявила ЕК, «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». Подчеркивается, что усиление антисемитизма наблюдается «во всем мире», передает ТАСС.

    «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», – заявила ЕК.

    ЕК подчеркнула, что Евросоюз «поддерживает свои еврейские общины», осуждает антисемитизм, который противоречит ценностям Европы и ее «модели общества», в основе которого лежат «равенство, инклюзивность и полное уважение прав человека».

    Указывается, что «еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», ЕС намерен «защищать благополучие всех своих сообществ». Планируется укрепить меры безопасности и «противостоять ненависти во всех ее формах».

    Напомним, Совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что на фоне недавних вспышек антисемитизма гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу.

    Коментарии (7)
    5 ноября 2023, 21:58
    Армия Израиля сообщила о разделении сектора Газа на север и юг

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Он отметил, что продолжается работа коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

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    5 ноября 2023, 16:43
    В Израиле заявили о ликвидации 20 командиров ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.

    Как указал Адраи Sky News Arabia, в списке лидеров всех бригад ХАМАС, которые были ликвидированы, более 20 высокопоставленных командиров, передает РИА «Новости».

    В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен и отметил, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров военно-воздушных подразделений палестинской группировки ХАМАС.

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