Армия Израиля заявила о поражении 450 целей ХАМАС

В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС

Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в 51 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что в такую сумму конфликт обойдется в том случае, если он продлится от восьми месяцев до года, не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе, передает РБК.

В израильском ведомстве пришли к выводу, что такой прогноз сравним с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (40,8 млрд рублей). Отмечается, что пандемия продолжалась два года вместо одного в случае с прогнозом войны.

«Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м», – указывает издание.

Минфин подчеркнул, что восстановление после военных действий будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям.

В ведомстве пояснили, что «здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают».

Указывается, что больше всего Израилю предстоит потратиться на сферу безопасности.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.