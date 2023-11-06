Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому, что предатель) и по новому месту пребывания (потому, что русский).0 комментариев
Армия Израиля заявила о поражении 450 целей ХАМАС
Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Также под контроль Израильских сил перешел военный лагерь ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.
Истребители ЦАХАЛа за сутки нанесли удары по 450 объектам ХАМАС, в том числе по тоннелям, отрядам боевиков, военным базам, пусковым установкам.
ВМС ЦАХАЛа атаковали командные центры, противотанковые стартовые площадки и наблюдательные пункты палестинского движения.
Между тем, Al Hadath со ссылкой на Минздрав передает, что в секторе Газа за ночь погибли более 200 человек в результате действий Израиля.
Ранее ЦАХАЛ заявлял, что при ударе Израиля был ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса.