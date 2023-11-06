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    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 13:00

    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток

    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские сухопутные подразделения войдут в административный центр сектора Газа – город Газу в ближайшие двое суток, пишет газета Haaretz со ссылкой на израильские официальные лица.

    По оценке израильских официальных лиц, сухопутные силы Армии обороны Израиля войдут в густонаселенный палестинский город Газа в течение 48 часов, утверждает израильская газета Haaretz, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ полностью окружил город Газа и вышел к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

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    5 ноября 2023, 16:31
    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС

    Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в 51 млрд долларов

    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС
    @ REUTERS/Nir Elias

    Tекст: Ольга Иванова

    Минфин Израиля составил предварительный прогноз на случай, если война с ХАМАС продлится до года. Так, война с палестинской группировкой обойдется Израилю в 200 млрд шекелей (51 млрд долларов), сообщает Calcalist.

    Отмечается, что в такую сумму конфликт обойдется в том случае, если он продлится от восьми месяцев до года, не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе, передает РБК.

    В израильском ведомстве пришли к выводу, что такой прогноз сравним с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (40,8 млрд рублей). Отмечается, что пандемия продолжалась два года вместо одного в случае с прогнозом войны.

    «Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м», – указывает издание.

    Минфин подчеркнул, что восстановление после военных действий будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям.

    В ведомстве пояснили, что «здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают».

    Указывается, что больше всего Израилю предстоит потратиться на сферу безопасности.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    6 ноября 2023, 09:58
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

    Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.

    Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели.

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

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    5 ноября 2023, 15:49
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    @ Iranian Army Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Он подчеркнул, что совет США от Ирана – немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами.

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    5 ноября 2023, 14:56
    Движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильской казарме

    Движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по израильской казарме

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» сообщило, что ракетный удар нанесен по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном.

    В сообщении говорится, что в воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях.

    В пятницу лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

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    5 ноября 2023, 17:35
    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе

    МИД Саудовской Аравии: Заявления Элияху о ядерном ударе по Газе свидетельствует об экстремизме и жестокости Израиля

    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе
    @ HOCH ZWEI/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эр-Рияд осудил высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа, следует из заявления Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

    В сообщении говорится, что Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осажденный сектор Газа. В ведомстве уточнили, что это свидетельствует об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что «неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

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    6 ноября 2023, 01:15
    ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных

    Число погибших израильских военных возросло до 347 человек

    Tекст: Антон Антонов

    С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 347 бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что ЦАХАЛ «проинформировал семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля», передает РИА «Новости».

    При этом в среду израильская армия сообщала, что в общей сложности погибли более 330 солдат.

    Напомним, израильские военные полностью окружили город Газа.

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    5 ноября 2023, 21:30
    NYT: Израиль тайно ищет поддержку по переселению палестинцев из Газы в Египет

    Стало известно о поиске Израилем поддержки переселения палестинцев в Египет

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой по вопросу переселения палестинцев из сектора Газы в Египет на время ведения боевых действий, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть иностранных дипломатов, осведомленных с предложениями Тель-Авива.

    Отмечается, что Израиль предложил такой вариант нескольким иностранным правительствам, представив его как гуманитарную инициативу. Израильская сторона полагает, что это решение поможет беженцам временно избежать опасностей в секторе Газа, передает РБК.

    Тем не менее это предложение было отвергнуто большинством собеседников Израиля, в том числе США и Великобританией, рассказали источники NYT.

    Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения: оно должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Он также подчеркнул, что сектор Газа – неотъемлемая часть Палестины.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале указал, что, «если судить по американским высказываниям после встречи Блинкена и Аббаса, в Вашингтоне хотели бы передать ответственность за Газу ПНА (Палестинской национальной администрации). ХАМАС выгнал ее оттуда в 2007 году».

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

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    5 ноября 2023, 22:57
    После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

    Начальник главка МВД по СКФО Бачурин сообщил о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, которые произошли в конце октября, за нарушения общественного порядка задержан 201 человек, составлено 155 административных протоколов, сообщил начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

    Продолжаются «мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту». Установлены 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

    Как сообщил Бачурин, 82 нарушителя привлекли к ответственности за неповиновение полиции, 107 – за мелкое хулиганство, 17 – за нарушения при организации и проведении митинга, передает ТАСС.

    В административном порядке задержано 70 человек, 38 попали под административный арест на 10 суток; 11 человек задержаны в соответствии с 91-й статьей УПК («Основания задержания подозреваемого»).

    Бачурин заверил, что правоохранители определят и привлекут к ответственности всех участников массовых беспорядков «без исключения».

    Напомним, в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

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    6 ноября 2023, 04:58
    Еврокомиссия пожаловалась на всплеск антисемитизма в ЕС

    Еврокомиссия заявила о необычайно сильном всплеске антисемитизма в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, достиг необычайного уровня по всей Европе в последнее время, заявила Еврокомиссия.

    В заявлении сказано, что нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории». Как заявила ЕК, «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». Подчеркивается, что усиление антисемитизма наблюдается «во всем мире», передает ТАСС.

    «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», – заявила ЕК.

    ЕК подчеркнула, что Евросоюз «поддерживает свои еврейские общины», осуждает антисемитизм, который противоречит ценностям Европы и ее «модели общества», в основе которого лежат «равенство, инклюзивность и полное уважение прав человека».

    Указывается, что «еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», ЕС намерен «защищать благополучие всех своих сообществ». Планируется укрепить меры безопасности и «противостоять ненависти во всех ее формах».

    Напомним, Совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что на фоне недавних вспышек антисемитизма гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу.

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    5 ноября 2023, 21:58
    Армия Израиля сообщила о разделении сектора Газа на север и юг

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Он отметил, что продолжается работа коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

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    5 ноября 2023, 16:43
    В Израиле заявили о ликвидации 20 командиров ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.

    Как указал Адраи Sky News Arabia, в списке лидеров всех бригад ХАМАС, которые были ликвидированы, более 20 высокопоставленных командиров, передает РИА «Новости».

    В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен и отметил, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров военно-воздушных подразделений палестинской группировки ХАМАС.

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    5 ноября 2023, 19:54
    США не смогли подтвердить заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    США не могут подтвердить достоверность заявлений палестинского движения ХАМАС о том, что часть удерживаемых им заложников погибли при ударах израильской армии, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

    По его словам, подобные заявления «исходят напрямую от ХАМАС, а потому… к ним следует относиться критически», передает РИА «Новости».

    Вместе с тем он дал понять, что Вашингтон не располагает собственными данными относительно состояния удерживаемых в секторе Газа заложников, а также о точном их числе.

    Ранее в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

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    5 ноября 2023, 15:58
    Число жертв эскалации в Газе превысило 9,7 тыс. человек

    Минздрав сектора Газа сообщил о 9,7 тыс. погибших

    Tекст: Валентина Григоренко

    Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек, заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

    Как указал аль-Кидра во время брифинга, который транслируют арабские телеканалы, число жертв выросло до 9 770, среди них 4 800 детей, 2 550 женщин и 596 пожилых людей. По его словам, за этот месяц 24 808 человек пострадали, передает РИА «Новости».

    Ранее США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера.

    В пятницу сообщалось, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

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    5 ноября 2023, 23:55
    Израиль нанес массированные удары по Газе

    Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о массированных ударах по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля проводит «очень серьезную атаку» в секторе Газа, сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил о «широкомасштабной атаке на объекты террора на земле и под землей». По его словам, Армия обороны Израиля «уничтожает террористов», «атакуя массированно». Удары наносятся по инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС, боевикам и их командирам.

    «Это сочетается и координируется с наземной атакой. Наносятся и дополнительные удары с моря. Все это должно обеспечить давление, необходимое для уничтожения ХАМАС», – приводит его слова ТАСС.

    Haaretz пишет, что «ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

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