Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
Израильские сухопутные подразделения войдут в административный центр сектора Газа – город Газу в ближайшие двое суток, пишет газета Haaretz со ссылкой на израильские официальные лица.
По оценке израильских официальных лиц, сухопутные силы Армии обороны Израиля войдут в густонаселенный палестинский город Газа в течение 48 часов, утверждает израильская газета Haaretz, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ полностью окружил город Газа и вышел к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.