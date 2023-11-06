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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому, что предатель) и по новому месту пребывания (потому, что русский).

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 11:00

    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночных ударов по Одессе в городе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

    Она уточнила, что повреждены складские помещения, специальная автопогрузочная техника. Также в результате взрывов повреждения получили автомобили с зерном, передает «Радио Sputnik».

    Напомним, взрывы произошли  в Одессе накануне. При этом одна из ракет украинской системы ПВО упала в городе.

    5 ноября 2023, 14:16
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военных во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении, сообщили СМИ.

    Отмечается, что потери противника составили более 20 человек убитыми, среди погибших преимущественно – офицеры, Передает Газета.Ru cо ссылкой на RT.

    ВСУ официально подтвердили удар ВС РФ, завили, что «идет выяснение обстоятельств». Украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (95)
    5 ноября 2023, 12:45
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


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    5 ноября 2023, 16:41
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    @ Ozge Elif Kizil/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, в ней речь идет о переходе к контрактной службе и замене срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в украинском ведомстве, основной акцент в утвержденной концепции сделан на «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ», а также «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ВСУ планируют ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом, внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета, установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин.

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (30)
    6 ноября 2023, 02:56
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией

    Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки

    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?

    Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».

    Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (21)
    6 ноября 2023, 06:56
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

    Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении «выдохлись», их контрнаступление в Запорожье полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

    При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

    Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

    Коментарии (6)
    5 ноября 2023, 18:41
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ на условиях анонимности рассказал журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. Он подчеркнул, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного не стала для него неожиданностью.

    Так, военнослужащий рассказал CNN, что не посчитал нужным передавать слова Залужного своим подчиненным. Офицер подчеркнул, что для солдат все это и так было «очевидно».

    «Там, где мы находимся, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. Они уступают в точности, это факт, но превосходят в количестве снарядов. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку мы получаем все меньше и меньше боеприпасов», – рассказал он изданию.

    CNN отмечает, что оценка Залужного не стала неожиданностью и для остальных украинцев, поскольку это именно то, что они обсуждают в разговорах с друзьями и видят в социальных сетях.

    Ранее в The New York Times сообщали, что решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 07:57
    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного

    AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного

    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.

    Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 03:29
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины прогремел взрыв, также сообщается о новых взрывах в Одессе и Херсоне, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ не уточняют, где именно в Николаевской области произошел взрыв, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о четырех новых взрывах в Одессе, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы. Также появилась информация о том, что после взрывов в Херсоне в ряде районов  города пропал свет. В Сети опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет ВСУ упала на Одессу.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2023, 04:26
    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC

    Зеленский пять раз просил помощи с английским во время интервью NBC

    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC
    @ NBC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Во время интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский, который собирается сделать английский язык обязательным для госслужащих, пять раз обращался за помощью с переводом.

    Опубликованная запись интервью продолжается чуть менее 44 минут. Зеленский говорил на украинском и английском. Несколько раз он спонтанно менял язык прямо посреди ответа, передает ТАСС.

    Кроме того, ему несколько раз пришлось попросить помощников подсказать нужные слова на английском: «подарки», «страшные», «справедливо», «пояснить», а также он спросил, правильно ли назвал термин ВВП.

    Напомним, Зеленский предложил законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного для общения на Украине. В частности, иностранные фильмы на английском собрались показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. При этом на Украине многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским.

    Коментарии (7)
    6 ноября 2023, 05:54
    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что получил от Бербок заверение относительно вступления Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «Украина будет частью Евросоюза», поскольку «получил это заверение» от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

    Кулеба отметил, что для присоединения к единому рынку Украине требуется провести реформы в сфере правосудия. Также Украине нужно «усилить меры по борьбе с коррупцией». Кулеба отметил, что на Украине уже «приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, ожидается, что в скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Вероятно, Брюсселю хочется на фоне строительства нового железного занавеса между Россией и Европой продемонстрировать «прибыль» для ЕС.


    Коментарии (22)
    6 ноября 2023, 00:56
    Ракета украинской ПВО упала в Одессе

    Одна из выпущенных украинской ПВО ракет упала на Одессу

    Ракета украинской ПВО упала в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу, сообщают СМИ.

    Как пишет «Московский комсомолец», украинская ПВО не справилась с российским массированным ударом по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы, ряд портовых объектов был поражен в результате атаки ракетами и беспилотниками «Герань». В Одессе получила повреждения система электроснабжения.

    При этом в Сети опубликованы видеозаписи сбоя в работе ПВО. На видео одна из выпущенных зенитных ракет поднялась в небо и упала на город. Сообщается, что ракета угодила в жилой дом.

    Напомним, взрывы произошли не только в Одессе, но и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2023, 09:39
    Володин подвел итог 80 лет после освобождения Киева от фашистских захватчиков

    Спикер ГД Володин напомнил о 80-летней годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков

    Володин подвел итог 80 лет после освобождения Киева от фашистских захватчиков
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ровно 80 лет назад Киев был освобожден от фашистских захватчиков, однако сейчас город вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он отметил в своем Telegram, что «оккупационный нацистский режим сопровождался самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей».

    По словам Володина, за время войны численность населения Киева сократилась на 70%, а соратниками гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы.

    «Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – заявил спикер ГД.

    В США президент Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией. На эти цели выделяются миллиарды долларов.

    Для Украины конфликт обернулся огромными потерями и население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров, подчеркнул Володин.

    «Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», – добавил он.

    При этом участь президента Украины Владимира Зеленского, по словам Володина, незавидна.

    Историк Дмитрий Суржик ранее рассказал газете ВЗГЛЯД, что украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны.

    Коментарии (9)
    5 ноября 2023, 23:17
    Зеленский подтвердил российский ракетный удар по ВСУ в Запорожской области

    Зеленский сообщил об уголовном деле в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По имеющейся информации, удар был нанесен во время награждения украинских военных в прифронтовом селе.

    Зеленский подтвердил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области был нанесен удар. Глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал Зеленскому о мерах, направленных на выяснение обстоятельств – «кто конкретно и какие распоряжения давал», ведется расследование. О потерях Зеленский не сообщил, передает ТАСС.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения». Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2023, 05:26
    Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

    Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».

    Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.


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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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