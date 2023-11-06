Дважды раненный Герой России Сайфуллин вернулся на фронт

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», – объяснил герой свое возвращение на фронт, передает РИА «Новости».

Кроме того, Сайфуллин рассказал, что обязанность офицеров, получивших ранения на фронте, – «передать свой опыт молодежи, молодым командирам».

Службу своего полка Герой России оценил высоко: «Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно».

Свой полк Сайфуллин назвал своей боевой семьей, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. На фронте он продолжал командовать полком под огнем противника, несмотря на полученные ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. Сайфуллин был удостоен звания Героя России.

После восстановления он был назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Ранее стало известно об истории российского военного, который отправился на фронт, узнав о ранении сына.