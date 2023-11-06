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Дважды раненный Герой России Сайфуллин вернулся на фронт
Герой России полковник Рустам Сайфуллин, получивший дважды ранение в ходе СВО, вернулся на фронт для поддержки своего полка.
«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», – объяснил герой свое возвращение на фронт, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сайфуллин рассказал, что обязанность офицеров, получивших ранения на фронте, – «передать свой опыт молодежи, молодым командирам».
Службу своего полка Герой России оценил высоко: «Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно».
Свой полк Сайфуллин назвал своей боевой семьей, рядом с которой он «дышит полной грудью».
Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. На фронте он продолжал командовать полком под огнем противника, несмотря на полученные ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. Сайфуллин был удостоен звания Героя России.
После восстановления он был назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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