  • Новость часаОрешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет
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    Уральский казак Кузовлев: Человек на войне за несколько часов рождается заново
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    Офис Зеленского: Действия Залужного вызвали панику на Западе
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников
    Патрушев: Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 16:29

    В Кремле заявили, что Россия становится сильнее каждый день

    Представитель Кремля Песков: Россия сильная и добавляет к своей силе каждый день

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сильная и прибавляет каждый день к своей силе новые элементы, это нужно для донесения своей правды в мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной вся страна, она и сейчас сильная, а еще добавляет каждый день к своей силе новые элементы, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что мир устроен таким образом, что «правда всегда более убедительно звучит из уст сильного».

    «Чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными и убедительными», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента в контексте прошлых отношениях России и Запада добавил, что последний пытался «вытирать ноги» о наше государство.

    «Мы думали, что все будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам все дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков заявил, что НАТО создавали для сдерживания России.

    «Всеми нами любимый Североатлантический альянс создавался для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны. Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники… Это была машина, созданная для войны, для конфронтации», – сказал он.

    Представитель Кремля рассказал, что в ходе каждой конфронтации и расширения НАТО Москва «кричала» о том, что России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

    «Мы кричали: товарищи, нам это не нравится, не надо идти к нам. Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И восемь волн расширения НАТО, и потом уже ситуация стала нестерпимой, о чем и сказал наш президент Путин», – отметил он.

    Касательно госпереворота на Украине в 2014 году Песков подчеркнул, что на Западе о правде и слушать не желали.

    «Мы рассказывали, что это не что иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права. Все наши объяснения утыкались в стенку бетонную», – сказал он, напомнив, что пока Россия призывала опомниться, экс-президент Украины Петр Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу.

    «Эту правду не хотели слушать. Ее не хотели слушать восемь лет», – сказал он.

    Кроме того, Песков заявил, что необходимо доносить до общества основную мысль – Россия не начинала войну, она ее заканчивает.

    «Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире», – резюмировал представитель Кремля.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

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    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

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    2 ноября 2023, 21:47
    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России

    Эксперт Агре: Необходимо создавать специальную систему, которая будет адаптировать детей мигрантов к обучению в России

    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед поступлением в детский сад или школу детям мигрантов необходимо изучить язык, культуру и историю России. Для этого нужно создавать специальные центры, которые будут готовить ребят к поступлению в образовательные учреждения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала отраслевой эксперт Наталья Агре. Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой.

    Предварительная адаптация нужна для того, чтобы ребенок мог понимать, чему его пытаются научить в саду и школе. «Иначе создаются трудности, в том числе для педагога, вынужденного уделять больше внимания одному обучающемуся», – поясняет Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания.

    «Выделять детей, которые не говорят по-русски, в отдельные классы или группы также нельзя. Мигранты – это люди, которые собираются жить в нашей стране, поэтому необходимо интегрировать их в коллектив, чтобы они учились вместе со всеми. Нужно напоминать и взрослым, и ребятам, что мы сильны в единстве», – отмечает собеседница.

    «В совсем раннем возрасте, когда ребенок очень быстро учит язык, его целесообразно принимать в детский сад и без знания языка. В среднем дети освоят язык за несколько месяцев. Хотя для работы даже с такими малышами нужна специальная подготовка воспитателей. А вот в старшие группы детсада необходимо поступать уже со знанием русского языка», – полагает она.

    «Поэтому надо выстраивать специальную систему, которая позволит адаптировать ребенка перед поступлением в школу или детский сад. Должно быть некое звено, готовящее детей мигрантов к поступлению в наши учебные заведения. Специальные центры могут их обучать русскому языку, культуре, традициям, ценностям», – подчеркивает эксперт, добавив:

    «Более того, такие центры должны ориентироваться на работу не только с детьми, но и с целой семьей. Люди, приехавшие к нам, обязаны вместе узнавать наши язык и культуру. Потому что адаптировать ребенка без адаптации семьи невозможно, такого быть не должно».

    Ранее уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала ввести для детей мигрантов в России языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытию в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации.

    «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах», – сказал она.

    Львова-Белова пишет, что важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю. И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию. Для этого в государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу.

    «Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», – добавляет уполномоченный по правам ребенка.

    «Россия – гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться», – отмечает Львова-Белова. «Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», – подытоживает она.

    Вопрос интеграции мигрантов в российское правовое и культурное поле все чаще оказывается в центре внимания. Особенно остро это касается детей. Еще в июне глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Мигранты, пояснял он, нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и поэтому нужно рассмотреть вопрос введения квот либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

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    3 ноября 2023, 15:28
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

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    3 ноября 2023, 19:48
    Визит Аббаса в Россию отложен

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Запланированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, 15 ноября должен был состояться визит, но по просьбе палестинского руководства его отложили. По его словам, Палестина ссылалась на то, что сейчас ситуация очень сложная, и президент Аббас не может уезжать из региона в этой обстановке. «Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», – отметил он, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

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    4 ноября 2023, 15:54
    Орешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет

    Помощник президента Орешкин: За последние 20 лет Россия поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие страны Европы

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних 20 лет Россия серьезно поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие европейские государства, заявил помощник президента России Максим Орешкин на марафоне «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

    На сайте оргкомитета марафона указано, что свое выступление он посвятил развитию страны в современных условиях. Так, Орешкин отметил, что Россия кардинально изменилась с начала 2000-х годов, прежде всего в сфере экономики.

    «Если в 2000 году Россия занимала 12-е место, то в прошлом году наша страна вышла на пятое место в мире и обошла в этом перечне многие европейские страны, в том числе Францию, Италию, Германию», – отметил он.

    При этом помощник президента рассказал, что заметного прогресса Россия достигла в производстве электроэнергии.

    «Если в 2000 году Россия производила 803 миллиарда кВт·ч электроэнергии, то в 2022 году уже 1139 млрд кВт·ч. На фоне этого прироста существенно повысилось качество российской энергетики», – рассказал Орешкин, подчеркнув, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как фактически 40% энергии вырабатывается из абсолютно чистых источников: атомные электростанции, гидроэлектростанции.

    «По атомной энергетике Россия – мировой лидер. Практически 80% энергоблоков в мире строятся по российским технологиям и российскими специалистами», – привел данные помощник президента.

    Кроме того, политик затронул такую важную тему, как преодоление зависимости от импорта.

    «Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 году у нас каждый третий товар или услуга были импортными, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга. С 30% импорт упал до 21%. Это очень быстрые темпы экономического роста», – заверил Орешкин.

    Другим важным развивающимся аспектом стали отечественные технологии, в частности в авиастроении – отрасли, которая исключительно важна для России с ее огромной территорией.

    «Сейчас подошли к важному этапу, когда воздушные суда будут производиться в России из российских комплектующих. Недавно я был на авиазаводе в Иркутске, где производится новый среднемагистральный лайнер МС-21. Конкретно этот завод будет производить 36 самолетов ежегодно», – отметил эксперт.

    Помимо прочего, Орешкин привел данные о рекордном уровне жилищного строительства, модернизации городской инфраструктуры, рассказал об инвестициях, которые вкладываются в строительство и ремонт детских садов и школ по всей стране.

    В заключение помощник президента рассказал о повышении уровня жизни в стране и продолжительности жизни россиян.

    «2000 год мы начинали с показателем 65 лет. Такой была средняя продолжительность жизни в нашей стране. В 2023 году этот показатель вырос до 74 лет. Много это или мало? Давайте сравним с США. За тот же период времени продолжительность жизни там выросла всего лишь на три года. В ближайшие десятилетия перед нами поставлена задача прийти к показателю 80… Важно понимать, что все, о чем я говорил, сделали граждане России, те люди, которые каждый день приходят на работу, создают новые продукты, помогают людям», – подытожил Орешкин.

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    3 ноября 2023, 17:04
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

    «Когда начали истреблять все русское там [на Украине] – это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях – то это вообще полный беспредел», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что параллельно с этим киевский режим начал «истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада».

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

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    4 ноября 2023, 12:11
    Выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ
    Выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года, на ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

    Как сообщили в оргкомитете выставки, задачей форума считается опровергнуть установки о том, что у России нет будущего из-за отказа Запада от отношений с Москвой, передает Ura.ru.

    Известно, что выставка-форум «Россия», в рамках которой откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы, передает РИА «Новости».

    В частности, Пермь на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область – робота-динозавра, Ульяновск – макет самолета, а Волгоградская область – уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать.

    Уточняется, что Архангельская область представит остов корабля, так как регион – родина кораблестроения, на заводе «Севмаш» до сих пор производятся самые передовые подводные атомные лодки, указано на сайте «Архангельск.онлайн».

    Также на выставке открылась экспозиция об истории и современных технологиях Кузбасса, посетителей стенда будет сопровождать голос народного артиста России Владимира Машкова. Экспозиция расскажет об истории и современных технологиях региона, представит образовательную, деловую и культурную программу. Известно, что изображения будут объемными с 3D-эффектом.

    Кроме того, гостей стенда ХМАО на выставке «Россия» обвяжут самым длинным шарфом в стране, который занесен в Книгу рекордов России. Длина изделия –103 метра, самый длинный фрагмент – более 35 метров. Известно, что в течение месяца шарф вязали 25 югорчанок.

    Также гостям будут доступны уникальные экспонаты: фотозона «Археопарк» – конструкция с замороженным во льду интерактивным мамонтом. Если навести камеру телефона на QR-код, мамонт оживет и расскажет о строительстве культурно-туристского комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске.

    Помимо прочего, на выставке «Россия» на ВДНХ по ненецкому обряду поженится пара с Ямала, пишут «Аргументы и факты. Ямал».

    Александр и Илона из села Яр-Сале на Ямале сыграют свадьбу с соблюдением традиционных ненецких обрядов. Начнется церемония с ритуала подготовки невесты под национальные песни. Подруги заплетут девушке косы и проведут обряд окуривания. Далее последует выкуп невесты, во время которого жених попытается пробраться в чум.

    Продолжит обряд шаман, который играет важную роль в традиционной свадьбе. После сватовства пара перейдет к официальной части.

    Также известно, что посетители выставки увидят точные копии костюмов скифских царей, которые были найдены в начале 2000-х годов археологами на севере Тувы. Место назвали Долиной царей. Там ученые обнаружили останки двух погребенных скифских царей – мужчины и женщины. У мужчины нашли золотую гривну – символ верховной власти, а у женщины – бирюзовые бусы, золотые бляхи, булавки. Состояние захоронения позволило восстановить одеяния царей, передает ТАСС.

    В новогодние каникулы на главной аллее ВДНХ выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки, а 89 – в честь каждого российского региона. Региональные елки, по информации организаторов, будут украшены аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов.

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    3 ноября 2023, 15:52
    Путин: Россия становится самодостаточной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия становится во всех смыслах самодостаточной, в таких условиях число желающих исключать ее из международных организаций будет сокращаться, а желающих пригласить к совместной работе – расти, заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты России Путин заявил, что экономика страны «должна по ключевыми компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед», передает ТАСС.

    По словам российского лидера, Россия сейчас находится на пути к самодостаточности, он отметил, что в структуре роста экономики страны 43% составляет перерабатывающее производство.

    «Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% – перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе», – сказал он.

    Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.

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    2 ноября 2023, 11:34
    Минфин решил не возвращать налог на сверхприбыль

    Минфин: Менять базовые параметры налоговой системы в 2024 году не планируется

    Tекст: Александра Юдина

    Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы в следующем году, в том числе ставки НДФЛ, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

    На сайте министерства указано, что приоритетна задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику в связи с существенным увеличением расходной части бюджета.

    Так, Сазанов отметил, что базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний.

    «По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», – следует из заметки.

    По словам замминистра, «повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется».

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

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    3 ноября 2023, 16:48
    Путин рассказал о планах по развитию новых регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается», заявил глава государства Владимир Путин.

    «Средства мы направляем (в новые регионы) и будем направлять еще больше, главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается», – сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что российские власти не отказываются от своих планов ни в социальной сфере, ни в вопросе развития инфраструктуры, а также касаемо поддержки промышленности и безопасности. Он добавил, что «есть и дополнительные ресурсы на развитие территорий».

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

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    1 ноября 2023, 19:48
    МИД передал информацию по выезжающим из Газы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России передало необходимую информацию о желающих покинуть сектор Газа россиянах властям задействованных стран.

    «Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

    В МИД России подчеркнули, что Москва совместно с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимает всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода россиян из Газы.

    В министерстве отметили, что обстановка в Газе остается крайне тяжелой, и призвали российских граждан предпринимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, внимательно следить за сообщениями МИД России и российских дипмиссий.

    Ранее Песков сообщил о работе по удерживаемым в секторе Газа россиянам.

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    4 ноября 2023, 13:39
    Певец Shaman откроет «Портал в будущее» на выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) откроет музыкально-мультимедийное шоу в 20.00 на выставке-форуме «Россия 2023».

    На официальном сайте выставки указано, что Shaman исполнит музыкальное произведение «Портал в будущее», наполненное эффектными трансформациями, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума «Россия».

    Также сообщается, что хедлайнерами выставки выступят Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.

    Напомним, выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ, в рамках выставки откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы.

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    4 ноября 2023, 14:57
    Политолог: Выставка-форум в Москве показывает, что у России есть будущее

    Политолог: Выставка-форум в Москве показывает, что у России есть будущее и перспективы

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в двадцать первом веке на единой выставочной площадке представлены все ключевые достижения нашей страны, люди видят тенденцию, а это меняет сознание, выразил мнение политолог, эксперт российского Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.

    По его словам, инициатива президента России Владимира Путина провести выставку-форум «Россия» стало возрождением традиций создания экспозиций, показатель планов, которые были успешно реализованы, передает «Федерал Пресс».

    «Многие масштабные проекты, к примеру, строительство Крымского моста или космодрома «Восточный», были инициированы лично главой государства. Экспозиции, представленные в павильонах, дают возможность увидеть, как реализовались эти планы, каким образом сказанное превращалось в сделанное, идея – в результат», – подчеркнул Рудаков.

    Также эксперт добавил, что долго время в общественное сознание внедрялся стереотип об отсталости России, об отсутствии у страны шансов и перспектив, однако выставка-форум «Россия» разрушает этот стереотип и помогает сформировать подлинный, реалистичный образ страны.

    «Многие посетители выставки порой не могут скрыть своего удивления тем, как реально развивается Россия, какие масштабные проекты реализуются в стране», – заметил политолог.

    В заключение Рудаков заверил, что люди видят реальные достижения России, даже скептики убеждаются в том, что у России есть будущее, есть перспективы, есть возможность занять достойные позиции или даже выйти на глобальное лидерство во многих отраслях.

    Напомним, выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ, в рамках выставки откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы.

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