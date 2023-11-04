В Кремле заявили, что Россия становится сильнее каждый день

Представитель Кремля Песков: Россия сильная и добавляет к своей силе каждый день

Tекст: Александра Юдина

По его словам, каждый из нас должен быть сильным, а если мы вместе все будем сильными, то будет сильной вся страна, она и сейчас сильная, а еще добавляет каждый день к своей силе новые элементы, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что мир устроен таким образом, что «правда всегда более убедительно звучит из уст сильного».

«Чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными и убедительными», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента в контексте прошлых отношениях России и Запада добавил, что последний пытался «вытирать ноги» о наше государство.

«Мы думали, что все будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам все дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает», – отметил Песков.

Кроме того, Песков заявил, что НАТО создавали для сдерживания России.

«Всеми нами любимый Североатлантический альянс создавался для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны. Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники… Это была машина, созданная для войны, для конфронтации», – сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что в ходе каждой конфронтации и расширения НАТО Москва «кричала» о том, что России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

«Мы кричали: товарищи, нам это не нравится, не надо идти к нам. Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И восемь волн расширения НАТО, и потом уже ситуация стала нестерпимой, о чем и сказал наш президент Путин», – отметил он.

Касательно госпереворота на Украине в 2014 году Песков подчеркнул, что на Западе о правде и слушать не желали.

«Мы рассказывали, что это не что иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права. Все наши объяснения утыкались в стенку бетонную», – сказал он, напомнив, что пока Россия призывала опомниться, экс-президент Украины Петр Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу.

«Эту правду не хотели слушать. Ее не хотели слушать восемь лет», – сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что необходимо доносить до общества основную мысль – Россия не начинала войну, она ее заканчивает.

«Это очень важная, это концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире», – резюмировал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.