Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Reuters: На Западе признали окончание контрнаступления ВСУ на юге
Контрнаступление украинской армии исчерпало свои возможности на южном направлении, сообщает агентство Reuters.
По словам американского военного эксперта Майкла Кофмана, украинское наступление в целом на юге либо полностью остановилось, либо скоро это сделает, передает РИА «Новости».
Также бойцы ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов и крайнюю степень изнеможения. В материале указано мнение одного из украинских военных о том, что следующая фаза конфликта будет очень трудной.
«Мы устали… их больше, и у них больше оборудования», – признались в рядах ВСУ.
Накануне Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.