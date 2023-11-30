На выставке «Россия» представили достижения Самарской области

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня я приглашаю посетить стенд Самарской области, на котором вы сможете ознакомиться с ключевыми достижениями нашего региона и принять участие в культурной, образовательной и деловой программах. Выставка «Россия» – это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона. Думаю, всем нам нужно поблагодарить за эту идею и блистательное ее воплощение нашего президента Владимира Владимировича Путина», – сказал Азаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как рассказал губернатор, в Самарской области реализуют крупные инфраструктурные проекты. В первую очередь, это «Обход Тольятти» – важная часть транспортного коридора в Западный Китай. В проекте – мост через Волгу и 100 км федеральной трассы. Проект уже почти готов – строительство завершат в 2024 году. Кроме того, в регионе до конца 2023 года запустят серийное производство беспилотников. Также в Самарской области появится международный межвузовский кампус на пять тысяч мест. Его направленность – IT. Все проекты реализуют при поддержке президента России Владимира Путина.

В День Самарской области на выставке «Россия» пройдут образовательные, деловые и культурные мероприятия, концерты с участием творческих коллективов области и космическая свадьба, ведь Самара, как указывается в релизе, столица космоса.