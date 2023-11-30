Харьковчанин рассказал о планах подорвать колонны ВС России ради лечения сына

Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше

Полонист Стремидловский: Украинцы протестами в Польше еще больше разозлили поляков

«Блокирование польских дорог – это очень большое нахальство со стороны украинских водителей. Они уже разрушили свою страну и теперь пытаются совершать незаконные действия в отношении властей и жителей других государств. Хотя следует сказать, что Варшава это заслужила», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Текущие акции украинцев можно сравнить с «Автомайданом» времен 2013-2014 годов. Беженцы и мигранты переносят незаконные методы этого движения за рубеж, так как думают, что их можно использовать и здесь. Такими действиями водители хотят добиться снятия блокады границы польскими перевозчиками. Однако вскоре протестующие убедятся, что эти технологии в другой стране не работают», – отмечает собеседник.

«Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», – резюмировал Стремидловский.

Накануне стало известно о том, что гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков. Об этом сообщает польская радиостанция RMF и также украинский телеканал «Новини 24».

Протесты украинских водителей пока проходят спокойно. При этом протестующие признают, что их акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков. Так, поляки начали свою акцию еще в начале ноября.

В прошлое воскресенье Владимир Зеленский обвинил Польшу в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

Интересно и то, что польские протестующие фактически заблокировали поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта. Например, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения российских БПЛА, отмечает местное издание «Страна». Также в «блок» попали гуманитарные грузы. На этом фоне мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду».

Позже, 28 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщил «Интерфакс». Одно из требований – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Также поляки считают, что работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов и негативно сказывается на их доходах.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина и Польша начали разорять друг друга.