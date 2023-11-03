Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Нелегальным мигрантам в России МВД хочет запретить открывать счета и заключать браки
МВД России подготовило проект закона, который предусматривает запрет на оказание нелегальным мигрантам некоторых услуг, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
По ее словам, разработан законопроект, который предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности, передает ТАСС.
Ранее СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку.