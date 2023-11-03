Песков: В России есть множество мигрантов, не нарушающих законы

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранительные органы исполняют свои функции, если осуществляются правонарушения, они преследуются по закону, ответил Песков на вопрос о повышенном внимании к проблеме мигрантов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что есть множество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают.

Ранее в Нижнем Новгороде решили выселить семью мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Правоохранители обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе.