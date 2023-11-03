Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Песков: В России есть множество мигрантов, не нарушающих законы
В России есть много приехавших из-за рубежа людей, не нарушающих законы страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об инцидентах с мигрантами.
Правоохранительные органы исполняют свои функции, если осуществляются правонарушения, они преследуются по закону, ответил Песков на вопрос о повышенном внимании к проблеме мигрантов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что есть множество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают.
Ранее в Нижнем Новгороде решили выселить семью мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Правоохранители обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе.