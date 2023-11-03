В Польше анонсировали создание новой дивизии

Tекст: Алексей Дегтярев

Командование 8-й механизированной дивизии расположится над Пилицей, в Новом месте, сказал Блащак, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в этом населенном пункте ранее была часть ВВС, которую ликвидировали. Глава ведомства сказал, что армию страны планируется нарастить до 300 тыс. человек.

Новую дивизию оснастят боевыми машинами пехоты Borsuk, самоходными гаубицами Krab и ракетной артиллерией.

На данный момент в польской армии всего четыре дивизии.

Напомним, летом глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский критиковал в адрес НАТО за концепции, согласно которым часть польских территорий от Вислы могут быть сданы. Тогда же он анонсировал создание новых бригад.