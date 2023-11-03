Москва оценила инициативу о расселении сектора Газа по другим странам

Эксперты назвали силой России ее многонациональность

Политологи объяснили обреченность попыток Запада вбить клин в межнациональное согласие в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для того, чтобы бороться с инспирированными извне провокациями, подобными дагестанской, России очень важно работать по двум основным направлениям: создавать безопасную цифровую среду, позитивную блогосферу, а также профильные межнациональные и межконфессиональные платформы», – заявил Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – ЛНР».

Он отметил, что события в Дагестане координировались в чатах, эта технология уже была не раз обкатана для организации беспорядков в Гонконге и в Белоруссии. Эксперт прогнозирует, что данные тенденции начнут усиливаться перед президентскими выборами. А поэтому, по мнению аналитика, купировать такие риски необходимо с помощью мониторинга экстремистской активности в соцсетях.

«Беспорядки в Махачкале – это вызов и предательство. Это предает интересы тех, кто сейчас воюет, кто находится в зоне СВО, помогает тылу, представляет наши интересы на внешнеполитической арене. Это, безусловно, преступление. Значит, те кто принял в нем участие, будут наказаны», – добавил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

По его словам, действия участников беспорядков также являются «подставой», из-за которой, с одной стороны, «наша страна выглядит неприглядно», а с другой стороны – противники России получили возможность говорить о том, что «у нас махровый антисемитизм».

Эксперт напомнил, что позиция России относительно ближневосточного конфликта хорошо известна, поскольку она соответствует резолюции ООН и не меняется из года в год в угоду чьих-либо корыстных интересов: «Здесь нет интриг и двойного дна, об этом и президент неоднократно говорил. Россияне знают об этой позиции, поэтому у нас нет повода выходить на протесты в чью-либо поддержку и пытаться через какие-то акции влиять на эту позицию».

При этом беспорядки в Махачкале не имели под собой никаких оснований, в том числе – исторических.

«Еще с царских времен в нашей стране уживаются разные народности – у нас их около 190. Два кита, на которых стоит наша страна – это многоконфессиональность и многоязычие», – подчеркнул Марат Баширов политолог, профессор ВШЭ.

Он также напомнил о словах Владимира Путина, который дал четкую оценку произошедшего и указал на США как главного бенефициара подобных конфликтов. «Этот акцент очень важен. Президент как гарант Конституции всегда призывает пресекать подобные конфликты. И к ним надо заранее готовиться. Силовики и губернаторы должны быть готовы ответить на этот вызов. В ближайшие месяцы такая работа будет усилена», – указал он.

Кроме того, попытки вбить клин между народами России – это и часть информационной войны. «Межнациональная рознь, поощрение радикальных движений, выступающих против России – одни из методов этой войны», – заметил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Инструментами политики Запада по разжиганию межнациональной розни и дестабилизации ситуации в России выступает киевский режим и так называемая «оппозиция». Но мы уникальная цивилизация, открытое общество. Наши народы жили на этой земле тысячелетиями. Наши языки, религии сплотились в единое ядро. Ничего подобного в мире не существует. Попытки внести раскол в наше общество обречены на провал», – сказал спикер.

«Государственная идея Британской империи, а затем и США, исходит из старого римского принципа: Divide Et Impera – «Разделяй и властвуй». Российская же идея совершенно иная: «Сила – в единстве, а единство – в многообразии». Россия – это семья семей. Это касается конфессий, народов и поколений», – согласился с Шаповаловым Данилин.

В равноправии народов, к слову, заключается одна из ключевых цивилизационных особенностей России.

«Наша цивилизация находится в одной «весовой категории» как с цивилизацией Запада, так и с великими цивилизациями Востока – китайской, индийской, персидской, арабской», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.

«Устойчивость России обусловлена тем, что цивилизационное строительство всегда было задачей не только государствообразующего народа, но и всех основных религиозных и этнокультурных групп – православных, мусульман, буддистов, иудеев, представителей славянских, тюркских, кавказских, угро-финских народов, народов Севера и Сибири. Российская цивилизация всегда проявляла и описывала себя как «симфония народов», «семья семей», – указал политолог.

По его словам, народы России в полной мере осознали возможности и выгоды от совместного участия в цивилизационном строительстве, в России никогда не было деления на народы «первого» и «второго» сорта. «Межнациональные отношения никогда не строились по принципам иерархии и подчинения, как это всегда происходило и происходит сейчас на Западе. Сила России – в равноправии ее народов», – отметил спикер.

В то же время отличительная черта западной цивилизации – культ индивидуализма.

И этот культ накладывает отпечаток на политику США во внешней политике и политике безопасности, добавил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. «Западное понимание того, что сейчас происходит – это безопасность для избранных, которую они монополизировали. Но Россия противостоит этому однобокому колониальному подходу», – напомнил эксперт.

«Россия еще в 2015 году, учитывая конфликт в Сирии, предлагала миру вернуться к международному праву. Но однополярный мир во главе с гегемоном в лице США не принял это. Карма этой страны и ее история объясняет, как и почему Штаты действовали в Афганистане, в Ираке. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта – не новинка», – сказал аналитик.

В завершение дискуссии эксперты отметили: межнациональное согласие обеспечивает устойчивое развитие страны. «Мы разные, но мы вместе» – важный тезис, который в полной мере отражает тему многообразия и единства народов. Сохранение этого единства требует уважения к различиям и защиты прав и интересов каждой национальности в России.