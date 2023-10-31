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    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    Стало известно содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»
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    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    31 октября 2023, 13:59

    Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство признало документ от разведки страны, предлагавший переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет, пишет израильская пресса.

    Этот документ – «концептуальная бумага», заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху, пишет Times of Israel, передает ТАСС.

    Согласно нему, на севере Синайского полуострова необходимо создать палаточные городки, построить постоянные города и создать гуманитарный коридор. При этом предлагалось также создать специальную зону безопасности внутри Израиля, чтобы предотвратить проникновение в страну беженцев из Палестины.

    Отмечается, что документ датируется 13 октября, это лишь «гипотетически возможная альтернатива».

    При этом упоминаний о том, что произойдет на территории сектора Газа после переселения жителей, в документе не содержится. Авторы документа считают его «наиболее желательным для безопасности Израиля».

    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

    Коментарии (19)
    31 октября 2023, 09:58
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля Герцог отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в аэропорту Махачкалы шокируют, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

    По мнению президента Герцога, события в Дагестане вызывают «крайнее беспокойство». Произошедшее, по его оценке, вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

    При этом Герцог отметил работу региональных властей, которые смогли предотвратить трагедию, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

    Посол Израиля в России Бен Цви сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (22)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 11:22
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

    Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ силовикам немедленно задерживать и сажать зачинщиков и участников беспорядков, если такие события произойдут в республике.

    Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (33)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

    Коментарии (14)
    30 октября 2023, 15:03
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 23:52
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля

    Глава Чечни Кадыров назвал неприемлемыми погромы в аэропортах и призывы к насилию из-за действий властей Израиля

    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    «Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. (...) Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (9)
    31 октября 2023, 12:45
    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции

    Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции

    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкцию по поведению в аэропорту Махачкалы распространили за два часа до прибытия самолета из Тель-Авива, в ней были пункты о корректном отношении к сотрудникам органов правопорядка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

    Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.

    По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.

    Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.

    До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 14:52
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

    Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

     Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

    В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

     Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

    Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

    Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грег Дако сообщил о риске роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

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    30 октября 2023, 18:01
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы

    Посол Бен Цви: Граждане Израиля не пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали, сообщил посол этой страны в России Александр Бен Цви.

    Все пассажиры самолета, прибывшего в махачкалинский аэропорт из Тель-Авива, были вывезены и уже покинули столицу Дагестана, сказал Бен Цви, передает РИА «Новости».

    По словам посла, среди них были как люди с двойным гражданством, так и люди либо только с израильским, либо только с российским паспортом, например, дети, проходившие лечение от рака в Израиле.

    «Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось – все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», – сказал Бен Цви в интервью RTVI.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Коментарии (14)
    31 октября 2023, 09:01
    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС

    Премьер Нетаньяху: Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа

    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС
    @ Ilan Assayag/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС, Армия обороны расширила свое наземное вторжение в сектор Газа, следует из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении Нетаньяху, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается, что Израиль поставил перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

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    31 октября 2023, 08:23
    Корпорации США заявили о планах на «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке

    Guardian: Американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе

    Корпорации США заявили о планах на «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
    @ Naaman Omar/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank ожидают взрывного роста прибыли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили британские СМИ.

    В статье Guardian говорится, что корпорации возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отраслей. Отмечается, что стоимость акций уже возросла на 7% с начала войны между Израилем и Палестиной, передает РИА «Новости».

    Автор статьи отмечает, что Уолл-стрит надеется на «взрывной рост прибыли». Эскалация конфликта, как ожидают американские аналитики, способна «дать немалые доходы».

    «ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (США Джо Байдена – прим. ВЗГЛЯД) на 106 млрд долларов», – приводятся в публикации слова гендиректора и старшего аналитика TD Cowen Кая фон Румора.

    Автор публикации признается, что подобные откровения шокировали его. При этом официальных комментариев Morgan Stanley и TD Bank не дали.

    «Это бездушие и черствость – буднично обсуждать финансовые выгоды от далекого вооруженного конфликта», – заключил автор статьи.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что смертоносный хаос на Ближнем Востоке организуют США и их сателлиты, они же являются главными бенефициарами мировой нестабильности.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

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    31 октября 2023, 03:51
    В Европе допустили возможность начала кровавой гражданской войны

    Венгерский историк Веспреми: Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движется к кровавой гражданской войне

    Tекст: Антон Никитин

    Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.

    Венгерский историк заявил в интервью порталу Index.hu, что Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью. По словам эксперта, он не видит никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре, передает РИА «Новости».

    Веспреми спрогнозировал, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем, исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 22:33
    Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам

    Генерал Ворожцов: Сочувствующих населению Газы дагестанцев надо было занять реальной помощью палестинцам

    Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К предотвращению беспорядков в Дагестане должны были подключиться местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Кроме того, населению республики нужно было предложить гуманитарные проекты помощи Газе, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов. Ранее Владимир Путин отметил, что помощь Палестине заключается не в том, чтобы нападать на татов – титульную нацию в Дагестане, а в том, чтобы бороться против тех, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке.

    «Первыми на ближневосточные события, причем еще в начале октября, должны были отреагировать местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Они должны были предложить общественности свою позицию, дать оценку действиям ХАМАС», – отметил Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Кроме того, я не слышал, чтобы населению Дагестана были предложены легальные гуманитарные проекты помощи Газе. Нужно было запускать акции по сбору средств, предварительное формирование бригад волонтеров, строителей, которые будут помогать восстанавливать Газу, медиков, психологов. То есть необходимо было занять сочувствующих реальной помощью палестинцам. Говоря схематично, им следовало предложить конструктив вместо деструктива», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, выразить поддержку палестинцам можно через формы религиозной солидарности. Если бы все эти меры был своевременно реализованы, то не понадобилось бы подключать правоохранителей. Власти республики должны были донести до граждан тезис: если ты действительно хочешь помочь палестинцам, то нужно восстанавливать жизнь там, а не разрушать ее здесь», – указал он.

    «Я хорошо знаю палестинцев. В начале нулевых я встречался с Ясиром Арафатом. И могу сказать, что у них всегда есть, скажем так, готовая программа помощи, с которой они обращаются к дружественным странам. В Москве есть посольство Палестины. Почему бы религиозным лидерам Дагестана не слетать к ним на встречу и не проработать совместно план помощи, о котором сообщить затем во всех СМИ и объявить сбор добровольцев?» – добавил эксперт.

    «Синхронно с этим, конечно, правоохранители должны сводить на нет протестную активность: выявлять зачинщиков и точечно, а не массово, их задерживать. Также нужно было блокировать основные каналы связи между потенциальными активистами беспорядков, при этом предложив им альтернативные площадки, заранее контролируемые силовиками. К тому же в СМИ следовало вести разъяснительно-профилактическую работу, объясняя людям, что такие беспорядки играют только на руку врагам России», – пояснил аналитик.

    «Я, конечно, не исключаю, что вовсе избежать беспорядков было невозможно. И силовики, избегая жертв и разрушений, дали толпе попасть в аэропорт. Там они собрались в одном месте и без большого скопления людей. Было бы гораздо хуже, если бы бойцы Росгвардии окружили аэропорт, а протестующие пошли бы в центр города, в какие-то спальные районы, к большим гостиницам. К тому же поднять подразделение по тревоге занимает два часа. Марш – еще два часа. Собственно, примерно через такое время Росгвардия как раз и прибыла в аэропорт», – объяснил генерал.

    В понедельник вечером президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее в Дагестане, заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети с Украины, также к этому причастны западные спецслужбы. В этой связи глава государства указал  на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя, межнационального и межрелигиозного согласия.

    «Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане», – сказал президент. Он также отметил, что помочь Палестине «можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией». «Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул президент.

    Напомним, накануне вечером несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу, временно парализовав работу аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. К месту событий также прибыл спецназ.

    В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, часть из них задержана и доставлена в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что беспорядки в Махачкале могли быть «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

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