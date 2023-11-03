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В Кремле назвали многонациональность «всепобеждающой силой России»
Замглавы АП Магомедов: В ряды участников СВО встали представители всех народов России
Представители всех народов России присоединились к рядам участников специальной военной операции – в качестве военнослужащих либо волонтеров, многонациональность всегда являлась всепобеждающей силой России, заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Народы России».
Магомедов отметил, что в сложные для России периоды многонациональность становилась основой для консолидации, которая только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз, передает ТАСС.
По его словам, боевых наград удостоены «сыны и дочери более 100 народов России», золотой звездой Героя России отмечены подвиги представителей более 20 национальностей. Магомедов также указал, что национально-культурные объединения России включились в мероприятия по поддержке и оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, оказывают помощь бойцам СВО.
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