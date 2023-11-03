В Кремле назвали многонациональность «всепобеждающой силой России»

Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.