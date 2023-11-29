Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском

Военный аналитик Онуфриенко: Продвижение у Клещеевки и взятие Артемовского ухудшает позиции ВСУ под Артемовском

Tекст: Илья Абрамов

«Продвижение в районе Клещеевки необходимо для того, чтобы убрать даже теоретическую возможность окружения украинскими войсками Артемовска. Взятие Артемовского, в свою очередь, позволит создать угрозу частям ВСУ, расположенным в Красном», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«В случае дальнейшего продвижения Российской армии к этому населенному пункту положение войск противника около Клещеевки и Андреевки существенно ухудшится. В таком случае ВСУ окажутся зажаты между Красным и Курдюмовкой. В перспективе это может вынудить их отойти за канал Северский Донец – Донбасс и занять оборону около Часова Яра», – акцентирует собеседник.

«Со стратегической точки зрения продвижение в районе Артемовска также очень важно. Если противник будет вытеснен за канал Северский Донец и при этом падет Авдеевский укрепрайон, то для нашей армии откроется возможность выхода к Торецку. Шаги российских войск около Клещеевки и Артемовского могут помочь в реализации такого сценария в будущем», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее о том, что за неделю российские войска «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.



Кроме того, он отметил, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное», передает его слова РИА «Новости».