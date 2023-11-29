  • Новость часаРоссийские войска освободили Артемовское в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Китай скрытно скупает российское золото
    Политолог: Запад понизил Зеленского до уровня «мечтателя»
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Российские авиация и средства ПВО сбили МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины
    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    15 комментариев
    29 ноября 2023, 15:14

    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям

    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы «отбросить русских», Украине и НАТО нужно быть готовыми к долгим и трудным боям, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.

    Он также призвал «не недооценивать Россию». Говоря о том, когда Украина войдет в НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что для этого необходимо согласие всех стран альянса и соблюдение всех условий.

    Ранее Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине.

    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (64)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (37)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (17)
    28 ноября 2023, 19:44
    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек

    Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек

    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

    Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит, а у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».

    Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно: заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (20)
    28 ноября 2023, 16:22
    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова

    Глава МИД Украины Кулеба отказался участвовать в заседании СМИД ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    Об отказе делегации Украины от участия в заседании СМИД ОБСЕ на уровне министра иностранных дел сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил, что украинская сторона приняла такое решение после того, как София открыла свое воздушное пространство для визита на мероприятие главы МИД России Сергея Лаврова.

    Накануне Болгария выдала разрешение на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ.

    Коментарии (22)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

    Коментарии (17)
    28 ноября 2023, 23:21
    Взрыв прогремел во Львове

    Взрывы произошли во Львове и Николаевской области Украины

    Взрыв прогремел во Львове
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, в Хмельницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Николаевской области взрыв произошел в городе Вознесенске, передает ТАСС.

    Воздушная тревога прозвучала в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Во Львовской области тревогу не объявляли.

    Напомним, в ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях на Украине.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 21:41
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (9)
    29 ноября 2023, 07:17
    Офис Зеленского велел местным властям на Украине прекратить общение с Залужным

    Офис Зеленского велел руководству украинских областных администраций прекратить общение с Залужным

    Офис Зеленского велел местным властям на Украине прекратить общение с Залужным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис президента Украины дал указание главам областных администраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщил журналист Юрий Николов.

    Как пояснил Николов, в Киеве не хотят, чтобы местные власти на Украине «создавали ажиотаж» вокруг Залужного. Соответствующее распоряжение офис президента дал на прошлой неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени, в офисе президента обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2023, 04:26
    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки

    Командир спецназа «Ахмат» сообщил о «хорошем продвижении» российских войск на западе Клещеевки

    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что войска продвигаются «достаточно хорошо, берут пленных». По его словам, «очень много уничтоженного противника». Алаудинов заявил, что ВСУ «потихоньку начинают сыпаться», передает РИА «Новости».

    Он сказал, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом, по его словам, среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное».

    «Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти... пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ) так наносят (удары), что б их бойцы не сдавались в плен», – сказал он.

    Напомним, сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка, противник потерял до 110 солдат.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 19:36
    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год

    Арахамия: У Украины нет плана боевых действий на 2024 год

    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год.

    В интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук Арахамия заявил, что Генштаб страны должен составить военный план на следующий год, однако «такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», передает РБК.

    Он добавил, что представители «общественного контроля» уже давно ждут такой план.

    Ранее на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 12:48
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Украинский министр Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания Совета НАТО – Украина назвал провалившие летнее контрнаступление ВСУ «сильнейшей армией» в Европе.

    Кулеба в совместном заявлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в «победе» Украины заинтересован не только киевский режим, но и все евроатлантическое сообщество. Попытки «защищать» Европу без Украины он назвал бесполезными.

    «Вы не сможете это сделать, просто потому, что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Между тем Столтенберг ранее признавал, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (35)
    29 ноября 2023, 13:45
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые разыграли певицу от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка.

    Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

    Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

    «Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

    Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

    В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.

    Коментарии (19)
    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (0)
    Главное
    Столтенберг признал, что поставки F-16 Киеву не изменят ситуацию на фронте
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище
    В ХАМАС пообещали освободить россиян в знак признательности Путину
    Американские штаты получили миллиардную прибыль от помощи Украине
    «Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Зачем Китай скрытно скупает российское золото

    Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности

    Перейти в раздел

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............