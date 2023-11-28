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    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    78 комментариев
    28 ноября 2023, 14:21

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    27 ноября 2023, 16:40
    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией

    Замглавы Минюста Украины Мудра назвала условие подписания мирного соглашения с Россией

    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации, заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», Мудра заявила, что комитет по внешним отношениям при нижней палате Конгресса одобрил законопроект, подразумевающий, что Россия может получить частичный доступ к замороженным за границей активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение военной операции.

    По ее словам, «если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций – не подпишет, Украина никогда не пойдет на это». Мудра добавила, что и мир не пойдет, потому что «кто-то должен эти репарации выплатить, и если не Россия, то кто?»

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. По его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Коментарии (125)
    27 ноября 2023, 18:15
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    @ EPA/JERRY LAMPEN/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил о наличии у России доказательств участия США в поставках химикатов Украине.

    Лысогорский заявил о наличии информации о применении украинскими спецслужбами токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых российских регионов, передает РИА «Новости».

    По словам делегата, Москва также обладает доказательствами передачи химикатов на Украину со стороны США и их союзников. Эти вещества, в том числе химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ), передаются ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам, утверждает Лысогорский.

    Ранее Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ в Сумской области.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 17:04
    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал большие потери ВСУ, несмотря на массированные поставки оружия

    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь… на фоне неизменяющейся линии фронта», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов накануне заседания глав МИД стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Столтенберг добавил, что в НАТО «хотели бы, чтобы Украина освободила как можно больше территорий и как можно скорее», поэтому альянс будет продолжать поддержку ВСУ, чтобы дать Киеву «как можно более сильную позицию».

    При этом генсек НАТО подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию, поскольку «все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил международную обстановку с периодом холодной войны.



    Коментарии (18)
    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2023, 08:18
    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
    @ Cengiz Tokgoz/vesselfinder

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

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    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

    Коментарии (36)
    27 ноября 2023, 21:50
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, передает РИА «Новости».

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. По его словам, с набором в ВСУ есть проблемы, но призвал не преувеличивать их масштаб.

    Ранее секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сотрудникам военкомата разрешать снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (14)
    27 ноября 2023, 19:48
    Украинских депутатов решили отправить за деньгами в американскую глубинку

    Группа депутатов от партии «Слуга народа» поедет в США, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины

    Украинских депутатов решили отправить за деньгами в американскую глубинку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В конце недели в США с Украины отправится группа депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа», чтобы убедить конгрессменов продолжить поддержку Киева.

    Часть депутатов останутся работать в Вашингтоне, а остальные поедут в различные штаты общаться с местными конгрессменами, сообщает украиснский сайт «Страна» со ссылкой на депутата от Евросолидарности Алексея Гончаренко.

    Издание отмечает, что в американском Конгрессе отмечаются разногласия по поводу продолжения помощи Украине между республиканцами и демократами.

    Ранее представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт заявил, что Россия имеет право сбивать помогающие ВСУ спутники Starlink.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2023, 15:21
    Песков: Общество на Украине само дестабилизируется

    Песков: На Украине остаются люди, сохраняющие способность трезво мыслить

    Песков: Общество на Украине само дестабилизируется
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что ситуацию на Украине якобы пытаются дестабилизировать некие «агенты Кремля», отметил, что общество в этой стране «само дестабилизируется».

    На Украине, как отметил представитель Кремля, есть очень много различных точек зрения. Есть в том числе и те, кто понимает суть происходящих событий и сохраняет способность трезво мыслить, передает ТАСС слова Пескова.

    Песков добавил, что это «внутренние процессы, которые происходят в самом обществе».

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    28 ноября 2023, 09:07
    Польша выдвинула Украине требование по ситуации на границе

    Варшава призвала Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

    Польша выдвинула Украине требование по ситуации на границе
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские власти попросили Киев отменить требование об электронной регистрации большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза без груза, как минимум на двух пограничных пунктах, сообщило Мининфраструктуры Польши.

    Введение украинской стороной системы электронной очереди стало одной из причин протестов польских перевозчиков, которые оказались недовольны сильным увеличением времени в ожидании пересечения европейской границы, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, простаивая порожняком в очередях, дальнобойщики не могут брать новые заказы, конкурентоспособность компаний-перевозчиков снижается, передает РИА «Новости».

    Накануне польские пограничники на сутки приостановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной.

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    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

    Коментарии (21)
    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 21:42
    Театр в Киеве поменял в пьесе фамилию персонажа Зеленского на Залуского
    Театр в Киеве поменял в пьесе фамилию персонажа Зеленского на Залуского

    Tекст: Валентина Григоренко

    Киевский Театр на Подоле решил изменить фамилию отрицательного персонажа в новой постановке классической пьесы «Хозяин» из-за ее совпадения с фамилией президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание «Вести».

    В оригинале сатирической пьесы Ивана Карпенко-Карого о становлении украинской буржуазии одним из персонажей является эконом по фамилии Зеленский, который презрительно отзывается о подчиненных ему «холопах», передает ТАСС.

    В новой версии спектакля данному герою решили сменить фамилию на Залуского, а всем остальным персонажам оставили прежние имена.

    Украинские СМИ в связи с этим не только задались вопросом о наличии цензуры на Украине, но и обратили внимание на созвучность новой фамилии «недалекого эконома» с именем главкома ВС Украины Валерия Залужного. При этом в самом театре от комментария по поводу переименования персонажа отказались.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомним, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

    Коментарии (8)
    28 ноября 2023, 04:56
    Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые члены конгресса США начали опасаться, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что если президентом изберут Дональда Трампа, то помощь Киеву может полностью прекратиться, передает РИА «Новости».

    Источник Economist в сенате США заявил, что время играет против сторонников поддержки Киева. На Украине начали беспокоиться, что без помощи США в Европе могут быстро пасть духом.

    Украинский источник заявил, что «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем», а сейчас лишь «капля слез». В Киеве начали опасаться тяжелой зимы.

    Ранее СМИ отмечали, что поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства.

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      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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