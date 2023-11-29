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В Кремле отказались комментировать инициативу МВД о «соглашении о лояльности»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предложение МВД России ввести понятие «соглашение о лояльности» для иностранцев.
«У нас нет комментария», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать инициативу ведомства, передает ТАСС.
Напомним, МВД предложило ввести для иностранных граждан «соглашение о лояльности», предусматривающее соблюдение при въезде в страну ряда ограничений. Это касается запрета на дискредитацию государственной политики РФ, отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом.