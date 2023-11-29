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В Москве арестовали готовившего теракт на ж/д станции мужчину
Задержан и арестован мужчина, планировавший взорвать одну из цистерн на железнодорожной станции в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Согласно сообщению пресс-службы, СК по Москве возбуждено дело по признакам преступлений, подпадающих под статьи «Приготовление к совершению теракта» и «Покушение на изготовление взрывного устройства», передает ТАСС.
В ГСУ отметили, что с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение.
Как сообщили в СК, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта. Он должен был подорвать одну из цистерн железнодорожной станции. Фигурант согласился. В обозначенных местах в Москве он забрал вещество, предназначенное для изготовления самодельного взрывного устройства, и детонатор, но довести до конца преступный умысел он не смог, так как был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по Москве и области.
Ранее в Москве задержали устроивших диверсии на ж/д станции подростков.