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    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    23 комментария
    29 ноября 2023, 10:06

    ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

    ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Федеральная служба безопасности предотвратила совершение теракта в Воронеже на этапе подготовки, задержан российский гражданин, которого завербовали украинские боевики, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Российский гражданин 1986 года рождения был завербован боевиками одной из украинских террористических организаций, сообщили ТАСС в ФСБ России.

    По их указанию задержанный, как сообщили в ФСБ, планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории городского военного комиссариата. После этого россиянин собирался выехать на Украину, чтобы принять там участие в боевых действиях против ВС России.

    Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Подозреваемый заключен под стражу.

    Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Казани.

    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

    Коментарии (63)
    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (64)
    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (27)
    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

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    28 ноября 2023, 14:05
    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов

    Норвегия в 2022 году заработала на поставках газа на фоне конфликта на Украине 31,3 млрд долларов

    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов
    @ Fredrik Varfjell/EPA/ТАСС

    Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа, подсчитали норвежские ученые.

    «Это безумно огромная цифра. Отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – приводит ТАСС слова лидера Партии «зеленых» Арильда Хермстада, который назвал Норвегию «военным спекулянтом».

    По данным ТАСС, доход Норвегии от поставок газа в 2022 году в размере 334 млрд крон (31,3 млрд долларов) посчитали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.

    Рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. При этом в расчетах не учитывался экспорт в Великобританию.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

    Коментарии (34)
    28 ноября 2023, 19:44
    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек

    Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек

    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

    Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит, а у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».

    Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно: заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    28 ноября 2023, 16:22
    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова

    Глава МИД Украины Кулеба отказался участвовать в заседании СМИД ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    Об отказе делегации Украины от участия в заседании СМИД ОБСЕ на уровне министра иностранных дел сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил, что украинская сторона приняла такое решение после того, как София открыла свое воздушное пространство для визита на мероприятие главы МИД России Сергея Лаврова.

    Накануне Болгария выдала разрешение на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ.

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    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

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    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

    Коментарии (41)
    28 ноября 2023, 21:41
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

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    28 ноября 2023, 23:21
    Взрыв прогремел во Львове

    Взрывы произошли во Львове и Николаевской области Украины

    Взрыв прогремел во Львове
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, в Хмельницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Николаевской области взрыв произошел в городе Вознесенске, передает ТАСС.

    Воздушная тревога прозвучала в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Во Львовской области тревогу не объявляли.

    Напомним, в ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях на Украине.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 19:36
    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год

    Арахамия: У Украины нет плана боевых действий на 2024 год

    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год.

    В интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук Арахамия заявил, что Генштаб страны должен составить военный план на следующий год, однако «такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», передает РБК.

    Он добавил, что представители «общественного контроля» уже давно ждут такой план.

    Ранее на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

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