Аксенов заявил о системной защите Крыма от угроз терактов

Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

Tекст: Ольга Никитина

Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.