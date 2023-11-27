Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
Аксенов заявил о системной защите Крыма от угроз терактов
Аксенов: Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, а участники задержаны
Все теракты, которые произошли в Крыму, раскрыты, участники задержаны, а регион защищен от террористических угроз, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, Крым защищен системно, работает слаженная команда по защите Крыма от террористических угроз, передает РИА «Новости».
Напомним, 8 октября 2023 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.